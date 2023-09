Estudios y escritores de Hollywood llegan a un acuerdo tentativo para poner fin a la huelga

En un comunicado, el gobernador de California, Gavin Newsom, fijó posición en respuesta al acuerdo tentativo alcanzado por el Writers Guild of America y la Alliance of Motion Picture and Television Producers:

“Después de una huelga de casi cinco meses, estoy agradecido de que el Writers Guild of America y la Alliance of Motion Picture and Television Producers hayan llegado a un acuerdo justo y tengo la esperanza de que lo mismo pueda suceder pronto con el sindicato de actores (SAG, por sus siglas en inglés)”, dijo Bass en un comunicado.

