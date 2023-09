Los Miami Dolphins dan una clase magistral ofensiva al ganar 70-20 a los Denver Broncos

El entrenador de los Dolphins, Mike McDaniel, se refirió a no batir el récord después del partido diciendo: “Me sentí como persiguiendo puntos, persiguiendo un récord que no es lo que vinimos a hacer aquí. Eso no influye en el resultado global de la temporada. Diez de cada diez veces concedes y te arrodillas en esas situaciones porque había un récord alcanzable, pero el mensaje que pensé que enviaría no estaba en consonancia con mi forma de ver las cosas”.

