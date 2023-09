ANÁLISIS | La política de cierre del Gobierno del Partido Republicano sacude a Washington mientras Trump y Biden se dirigen a un enfrentamiento en los estados indecisos

Mientras aumentaba la tensión política por un posible cierre, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, recorrió programas de entrevistas políticas este domingo para presionar a los republicanos. “El pueblo estadounidense no quiere un cierre. Por lo que puedo decir, el Senado está listo para funcionar. La administración está lista para funcionar. Los republicanos de la Cámara de Representantes deben entrar en razón y mantener el gobierno en funcionamiento”, dijo Buttigieg en “State of the Union”.

Aunque gran parte del Gobierno se paralizará la medianoche de este sábado a menos que el Congreso apruebe una legislación para financiarlo, McCarthy envió a sus miembros a casa hasta este martes después de que una semana de caos legislativo expusiera la debilidad de su presidencia como nunca antes. El republicano de California ha estado tratando de aprobar un proyecto de ley de financiación temporal conocido como resolución continua (RC) para mantener abierto al Gobierno y dar tiempo para una solución de financiación más permanente. Pero los miembros de línea dura en su partido, incluidos los halcones de la deuda y otros que están tratando de derrocar al presidente, se niegan a cumplir. Exigen recortes de gasto masivos, además de los incluidos en un acuerdo que McCarthy cerró con Biden a principios de este año para aumentar el límite de endeudamiento del Gobierno, cuando se avecinaba un desastroso incumplimiento de la deuda. Otros quieren poner fin al apoyo de Estados Unidos a la guerra de supervivencia de Ucrania contra Rusia. McCarthy no sólo no ha propuesto una solución temporal de gastos, sino que la semana pasada no logró aprobar en dos ocasiones un proyecto de ley de gastos de defensa que suele ser fácil de solucionar.

