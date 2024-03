Juicio a Juan Orlando Hernández: hijo del expresidente Lobo afirmó que pagó dos sobornos al exmandatario de Honduras

El testigo respondió: “A mí Juan Orlando me cumplió, él no me arrestó, él sí aceptó los sobornos, si él me quería arrestar lo podía haber hecho”.

“Es mentira, que sea mi hijo no debe extrañar. Yo tengo, desde que Fabio en el 2015 fue capturado por Estados Unidos por la DEA, no he tenido ninguna comunicación con él. De manera que él puede decir lo que dicen cualquiera de esos delincuentes y mentir como cualquiera de ellos. Y eso no debe sorprendernos, porque hoy se está viendo cosas que nunca hemos visto, como el caso que hay hijos que asesinan a sus padres”, dijo Lobo en una conferencia por videollamada que ofreció desde su residencia.

