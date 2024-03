Exasesores relatan los elogios de Trump a Hitler, Putin y Kim Jong Un en privado y durante la campaña electoral

“La cuestión es que no veía ningún sentido en la OTAN”, dijo Kelly. “Estaba absolutamente decidido a no tener soldados en Corea del Sur, una vez más, una fuerza disuasoria, o no tener soldados en Japón, una fuerza disuasoria”.

“Sin embargo, es bastante difícil creer que no tuvo en cuenta el Holocausto, y bastante difícil entender cómo no tuvo en cuenta a los 400.000 soldados estadounidenses que murieron en el teatro europeo”, me dijo Kelly. “Pero creo que, una vez más, se trata más bien del tipo duro”.

Ya se ha informado antes de la admiración del expresidente por los autócratas, pero en los comentarios de Trump que me contó para mi nuevo libro, “The Return of Great Powers”, que se publicará el martes, Kelly y otros que sirvieron bajo Trump dan una nueva idea de por qué advierten que un hombre que constantemente elogia a los líderes autocráticos opuestos a los intereses de Estados Unidos no es apto para liderar el país en los enfrentamientos entre grandes potencias que podrían avecinarse, diciéndome que creen que la raíz de su admiración por estas figuras es que envidia su poder.

“Pensó que Putin era una buena persona y Kim era una buena persona, que habíamos arrinconado a Corea del Norte”, me dijo el general retirado John Kelly, quien se desempeñó como secretario general de Trump. “Para él, era como si estuviéramos incitando a estos muchachos. “Si no tuviéramos la OTAN, entonces Putin no estaría haciendo estas cosas”.

