Muere Eric Carmen, conocido por las canciones ‘All by Myself’ y ‘Hungry Eyes’, a los 74 años

(CNN) — Eric Carmen, ex vocalista principal de The Raspberries y cantante de “All by Myself”, murió, según su sitio web . Tenía 74 años, según IMDb.

