Los creadores de TikTok temen una prohibición mientras la Cámara se prepara para votar un proyecto de ley que podría bloquear la aplicación en Estados Unidos

Prnce, que conoció a su marido en TikTok, no solo le da crédito a la aplicación por su matrimonio, sino que también dice que ayudó a aproximadamente 50 residentes homosexuales de Utah a descubrirse entre sí. Esas personas no se habrían conocido, dijo Prnce, si no fuera por un evento benéfico que @officiallyverygay realizó para apoyar a un bar de bebidas no alcohólicas en dificultades (ahora cerrado) en Salt Lake City. ¿Lo único que tenían en común? Todos seguían la misma cuenta de TikTok.

