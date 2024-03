Michelle Yeoh explica la tierna razón por la que entregó el Oscar de Emma Stone a Jennifer Lawrence

Yeoh ganó su propio Oscar a mejor actriz en 2023 por su papel en “Everything Everywhere All at Once”, mientras que Jamie Lee Curtis se llevó el premio de la Academia a la actriz de reparto por su interpretación en la misma película.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.