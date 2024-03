Olivia Rodrigo reparte anticonceptivos de emergencia gratuitos en un concierto en EE.UU.

Los anticonceptivos fueron proporcionados por Right By You, una organización local que ayuda a los jóvenes a acceder a la atención reproductiva. Missouri Abortion Fund se asoció con Right By You para ayudar a repartir los productos, según un video que la organización publicó en su página de Instagram y que mostraba la mesa que habían montado con los distintos productos que habían repartido.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.