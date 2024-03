Policías de California matan a tiros a un adolescente con autismo que sostenía una herramienta de jardinería, dice abogado

Dicus dijo que los agentes habían respondido a la casa cinco veces en el pasado y que Gainer había sido llevado previamente a una instalación de salud mental. Indicó que no se usó fuerza en interacciones anteriores con el adolescente. No está claro si los funcionarios que respondieron sabían de interacciones policiales anteriores con el adolescente, dijo Dicus. No mencionó el diagnóstico de autismo de Gainer, pero aludió a su historial de salud mental durante la conferencia de prensa.

