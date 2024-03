Se cumplen 32 años del atentado terrorista contra la embajada de Israel en Argentina, aún impune

Nelly Durán, viuda de una de las víctimas, contó a CNN cómo fue la búsqueda de su esposo, trabajador: “Empezamos a buscar en los distintos hospitales donde llegaban los heridos. Yo me recuerdo corriendo detrás de las ambulancias en el Hospital Rivadavia, porque me acuerdo que habían dicho, que está acá cerca, que a muchos los habían llevado ahí. Yo llego y salgo corriendo a mirar, pero bueno, empezamos a buscar en distintos lugares. No estaba en las listas, no aparecía”.

Martín Goldberg, exfuncionario de la embajada, fue uno de los sobrevivientes. “Mi sensación corporal fue que de repente sentí que me estaba electrocutando, literalmente, y lo asocié como en ese momento la Embajada se estaban haciendo refacciones, pensé que había tocado algún cable que había quedado pelado y me estaba electrocutando y como que me estaba muriendo de electricidad”, contó a CNN.

