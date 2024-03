Diez años después de su anexión ilegal, Crimea es un modelo para las zonas recién ocupadas de Ucrania

“Sin un pasaporte ruso, no se puede acceder a ninguno de los servicios sociales: atención médica, pensiones, y así sucesivamente. Entonces, a menudo se presenta a las personas con una oferta que no pueden rechazar”, dijo Janowski. “No pueden acceder, no pueden sobrevivir esencialmente. Aceptar un pasaporte ruso es una forma de sobrevivir a esta horrible situación”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.