No encuentran indicios del “síndrome de La Habana” en escáneres cerebrales de nuevo estudio, a pesar de los síntomas

El estudio concluye que lo que causó el síndrome de La Habana parece crear síntomas “sin cambios fisiológicos persistentes o detectables. La falta de evidencia de una lesión cerebral no significa necesariamente que no haya lesión o que no se haya producido en el momento del AHI”.

Los autores del estudio señalaron varias limitaciones en su investigación, como el hecho de que algunas de las evaluaciones, aunque sensibles, no son específicas, y algunas no se utilizan clínicamente, por lo que no está claro exactamente su impacto.

