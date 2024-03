La evaluación más sombría, sin embargo, es la del periodista canadiense Stephen Marche que, en su libro de 2022, “The Next Civil War: Dispatches form the American Future”, sostiene que una nueva guerra civil estadounidense es inevitable. “Estados Unidos está llegando a su fin. La cuestión es cómo”. En su opinión, “Estados Unidos está descendiendo hacia el tipo de conflicto sectario que suele darse en países pobres con historias de violencia, no en la democracia más duradera y la mayor economía del mundo”.

En su libro de 2022, “How Civil Wars Start: And How to Stop Them”, la célebre politóloga Barbara F. Walter sostiene que “estamos más cerca de la guerra civil de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría creer” debido a una mezcla tóxica de extremismo y polarización política, tribalismo social y cultural, la aceptación popular de teorías conspirativas, la proliferación de armas y milicias bien armadas y la erosión de la fe en el Gobierno y en el Estado democrático liberal occidental. Entre los factores clave que cita está el aceleracionismo, que Walter describe como “la creencia apocalíptica de que la sociedad moderna es irredimible y que hay que acelerar su fin para que pueda surgir un nuevo orden”.

