Por torturar a dos hombres negros, condenan a dos de 6 exagentes de Mississippi a prisión

“Las muy malas acciones del ‘Goon Squad’ del condado de Rankin me impactaron severamente y dejaron una cicatriz en mí para siempre”, dijo la declaración de Parker, leída por el abogado Malik Shabazz. “No sé si podré dormir por la noche. Temo que me ataquen de nuevo e incluso que me maten”.

“Lo siento mucho”, dijo el exfuncionario caído en desgracia. “No quiero ponerme demasiado personal contigo, Michael. No puedo imaginar lo que has visto. Siento mucho haber causado eso. Me odio por ello. Odio haberte causado eso. Acepto toda la responsabilidad”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.