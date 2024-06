Las mejores películas, programas de TV, música y más del 2024… hasta ahora

El mejor y más divertido podcast que no habla sobre nada en particular: “The Bald and the Beautiful”

El mejor álbum que definitivamente no es para todos: “Only God Was Above Us” de Vampire Weekend

Desde que protagonizó “The Devil Wears Prada”, Anne Hathaway no había capturado el espíritu de la época de esta manera, y estamos aquí para ello. En “Idea”, tiene un encuentro en Coachella con el chico estrella Nicolas Galiztine (famoso por “Red, White & Royal Blue” y “Mary & George”) que es tan tonto y tan cautivador que es difícil no continúe con el “Notting Hill” con cambio de género (más algunos años de diferencia de edad) que sigue. Otras razones para ver la película incluyen las escenas de actuación musical (la boy band ficticia de la película no es tan ficticia porque fue esencialmente creada para la producción y en la realidad terminó lanzando música) y el envidiable enclave de Los Ángeles del personaje de Hathaway.

La “conversación” de los Oscar incluye a la estrella de “Kinds of Kindness”, Jesse Plemons, quien ofreció una breve actuación tan amenazante que recuerda los escasos 24 minutos que Anthony Hopkins pasó en pantalla antes de ganar un premio de la Academia por “Silence of the Lambs”. El “soldado” demente de Plemons en una versión desmoronada y desgarrada por la guerra de Estados Unidos del futuro cercano, que reparte vida y muerte con cruel desdén, recalca el punto que el cineasta Alex Garland estaba tratando de transmitir con su última película. Nadie sabe cómo la estrella de “Civil War”, Kirsten Dunst – que está casada con Plemons en la vida real – se sintió cómoda al volver a casa con él después de filmar su escena.

