ANÁLISIS | Por qué Trump renunció a la revancha del debate, por ahora

Pero hay una posible explicación alternativa: que a Trump –quien normalmente no puede resistirse a una oportunidad de dominar la pequeña pantalla– no le apetezca que se repita un enfrentamiento en el que no estuvo preparado ni centrado y desperdició su mejor oportunidad de derribar a su oponente en unas elecciones de suspenso. El expresidente podría tener razón al mitigar el riesgo; después de todo, las encuestas muestran que está en un empate con Harris en una carrera en la que los fundamentos de las principales prioridades de los votantes como la economía y la inmigración pueden favorecerle.

