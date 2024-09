Mano a mano con Saúl “Canelo” Álvarez y Edgar Berlanga antes del gran combate

Edgar Berlanga: Sí, Canelo es Canelo, me entiende. Pero para mí, para mí en verdad, es otro peleador para mí, ¿me entiende? Y no, yo no estoy mirando como (voz de asombro) “estoy peleando con Canelo”, ¿me entiende? Para mí, eso no está en mi mente, es otro peleador.

Saúl “Canelo” Álvarez: Con mi familia, pues obviamente. A mi hija le gusta ponerse vestidos de México y todo este tipo de cosas. Y pues sí festejamos mucho nuestra Independencia de México. Normalmente me toca festejar la pelea, cuando no pues me toca estar entrenando. No, no hay mucho qué hacer, pero siempre, siempre, muy orgulloso.

Saúl “Canelo” Álvarez: No, no, para nada. No opaca en el absoluto. La verdad que yo no estoy aquí para competir con nadie. Sé que tengo mis fans, sé lo que puedo hacer y, al contrario, me siento orgulloso de que otros mexicanos también estén siendo parte de este fin de semana de la Independencia en otro evento. Pero lo están haciendo. Entonces me siento orgulloso de eso también.

