ANÁLISIS | La retórica salvaje y lasciva de Trump llega a un nuevo extremo

“Estamos ganando y vamos a ganar, no por lo que dice Donald Trump, sino por lo que han hecho durante cuatro años”, dijo el senador Lindsey Graham en el programa “Meet the Press” de NBC este domingo en referencia al Gobierno Biden-Harris. “El pueblo estadounidense no va a tolerar cuatro años más de crisis de asequibilidad, un mundo en llamas, una frontera rota, dependencia energética”. El republicano de Carolina del Sur agregó: “Todo se trata de Trump; no tienen otro juego que jugar”.

El expresidente describió este fin de semana a Harris como una vicepresidenta de “mi****”, abrió un mitin con una historia confusa y explícita sobre la anatomía de la leyenda del golf Arnold Palmer, y justificó su amenaza anterior de usar el Ejército contra “el enemigo interno”, incluso cuando el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, insistió en una entrevista en “State of the Union” de CNN en que Trump no quiso decir nada de eso.

