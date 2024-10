ANÁLISIS | Las respuestas a tus preguntas sobre las elecciones de EE.UU.

Si un no ciudadano votara, la persona estaría violando la ley y probablemente sería deportada. Aunque Trump ha alegado durante años que hay una epidemia de voto de no ciudadanos, no hay ninguna prueba que lo respalde.

No es posible que los no ciudadanos voten en estas elecciones. El Congreso prohibió el voto de los no ciudadanos en 1996.

“¿Por qué es posible que los no ciudadanos voten en estas elecciones? Nunca me ha parecido lógico. Entre eso y que no se necesita identificación, provoca animadversión y ansiedad entre la gente” -Bill, en Missouri

Me tomé la libertad de editar algunas de estas preguntas tanto por estilo como por extensión. Me limité a incluir los nombres de pila y el estado de residencia en función de las respuestas recibidas. Si no hemos respondido a tu pregunta en esta ronda, permanece atento o pregunta algo nuevo. Añadiremos respuestas a nuevas preguntas semanalmente hasta las elecciones y también las enviaremos al público del newsletter What Matters.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.