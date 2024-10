Exmodelo de trajes de baño de Sports Illustrated dice que Trump la manoseó para alardear ante Jeffrey Epstein

Recibió la postal de Palm Beach firmada por Trump y entregada por mensajero no mucho después del encuentro, aunque no está segura de cuándo porque el correo de sus admiradores se acumulaba a menudo en su agencia de modelos. El fabricante de la postal dijo a CNN que la postal era probablemente de la década de 1990, pero no tenía registros de cuándo salió de circulación.

“Aunque no hablé de ello, recuerdo que si pensaba que había alguna posibilidad de que él fuera a estar en algún sitio, yo no iba”, dijo. “Me afectó a un nivel muy profundo. Me sentí humillada”.

“Creo que probablemente estaba intentando sonreír y cumplir con los gestos de estar involucrada de la forma en que lo harías en una situación social. Pero fue una experiencia extracorporea”, dijo. “Así que no sé si hablé, no sé si respondí a las preguntas, no lo sé. Fue uno de los momentos más extraños de mi vida”.

“En el momento en que estaba frente a mí, me atrajo hacia él, y sus manos estaban sobre mí y no se despegaban”, dijo Williams. “Y entonces las manos empezaron a moverse, y estaban en el, ya sabes, en el lado de mis pechos, en mis caderas, de nuevo hacia abajo a mi trasero, de nuevo hacia arriba, más o menos entonces, ya sabes, sólo estaban sobre mí todo el tiempo. Y me quedé helada. No podía entender lo que estaba pasando”.

