Trump anuncia a Linda McMahon, ex-CEO de la WWE, como su elección para secretaria de Educación

McMahon se postuló sin éxito dos veces para el Senado de EE.UU. en Connecticut, perdiendo en 2010 y 2012. Ella autofinanció esas campañas, gastando US$ 50,1 millones en 2010 y US$ 48,7 millones en 2012, según Open Secrets, una organización sin fines de lucro que rastrea el financiamiento de campañas. Trump donó US$ 5.000 a su campaña en 2012.

