Trump nombra al embajador de EE.UU. en Panamá en medio de polémica por el control del Canal

No está claro hasta qué punto Trump se está tomando en serio su amenaza de reclamar el control sobre el canal, aunque la del fin de semana no ha sido la primera vez que ha dicho que Estados Unidos está recibiendo un trato injusto. El presidente electo no ha aclarado cómo obligaría a un país soberano y amigo a ceder su propio territorio.

