El equipo legal formado por un matrimonio que trabaja en dos de los casos criminales más importantes de la actualidad

El rapero Sean “Diddy” Combs y el presunto asesino del CEO de una empresa de salud, Luigi Mangione, han decidido una estrategia de defensa similar: contratar a un Agnifilo. O dos.

Marc Agnifilo está encabezando la defensa de Combs contra los cargos de asociación ilícita para cometer crimen organizado y tráfico sexual, mientras que Karen Friedman Agnifilo lidera la defensa por asesinato de Mangione, con Marc en un rol de apoyo.

Durante gran parte de las últimas décadas, la poderosa pareja legal a menudo se encontró en lados opuestos de casos complejos: ella para la acusación y él para la defensa.

Ahora, se encuentran representando dos de los casos más destacados de Estados Unidos en la actualidad.

De 2014 a 2021, Karen fue la segunda al mando en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, que presentó casos notables contra acusados como Harvey Weinstein y Allen Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump. Dejó la oficina en 2021 y desde entonces se ha trasladado a los medios de comunicación, con un período como analista legal y colaboradora de CNN.

Marc, por su parte, ha representado a muchos de los objetivos de esas investigaciones del fiscal de distrito, incluidos el empresario Martin Shkreli, el fundador de Nxivm Keith Raniere y el exbanquero de Goldman Sachs Roger Ng. Trabajó para el bufete de abogados Brafman & Associates desde 2006 hasta principios de este año, cuando se separó para cofundar el bufete Agnifilo Intrater.

Padres de tres hijos adultos, el derecho es lo que los unió. Los dos se conocieron en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan en 1992 mientras trabajaban en un caso en el que dos repartidores de una tienda de bagels se metieron en una discusión, y uno le cortó el brazo al otro con un machete, según The New York Times.

Sus carreras entrelazadas a veces han llevado a conflictos de interés legales. En 2011, Karen tuvo que recusarse del caso del fiscal de distrito de Manhattan contra Dominique Strauss-Kahn cuando el exjefe del Fondo Monetario Internacional contrató al bufete de abogados donde trabajaba Marc.

“Nunca ha sido incómodo”, dijo Marc a The New York Times en 2011. “Somos bastante estrictos al respecto. Si la recusan de un caso, realmente no hablamos de ello”.

Los Agnifilo declinaron una solicitud de entrevista de CNN.

Sin embargo, eso fue entonces, y ahora, los Agnifilo han unido fuerzas. El lunes, cuando Mangione compareció en un tribunal de Nueva York para su lectura de cargos, Karen estaba posicionada a su izquierda y Marc se sentó a su derecha.

Karen habló ante el tribunal y criticó lo que llamó la exagerada “caminata del delincuente” del Departamento de Policía de Nueva York hacia su cliente, recurriendo a sus años de servicio para dar perspectiva.

“Estuvo en exhibición para que todo el mundo lo viera en la mayor caminata del delincuente que he visto en mi carrera”, dijo.

Karen Friedman Agnifilo tiene décadas de experiencia en el campo legal, principalmente en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan. Más recientemente, se desempeñó hasta 2021 como fiscal jefa adjunta de distrito bajo el entonces fiscal Cyrus Vance Jr.

Su biografía profesional destaca su “papel de liderazgo crítico en el procesamiento de casos de delitos violentos de alto perfil, incluidos casos complejos que involucran un componente de salud mental”. Dirigió un equipo de 1.500 personas con un presupuesto de US$ 120 millones y “también fue integral en la creación de la Unidad de Tráfico Humano, la Unidad de Crímenes de Odio, la Unidad de Tráfico de Antigüedades, la Unidad de Terrorismo, su Oficina de Delitos Cibernéticos y Robo de Identidad, así como en el trabajo en la creación del primer Tribunal de Salud Mental de Manhattan”, según su biografía.

Dejó el servicio público en 2021, con una despedida con gaitas del Departamento de Policía de Nueva York y la Oficina del Fiscal de Distrito, y se trasladó a la práctica privada.

En una entrevista con el podcast “Shut Up Mommy’s Talking” en 2022, Karen dijo que pasar al trabajo de defensa fue un cambio. Citó la experiencia de su esposo al decidir a quién aceptar como cliente.

“Mi esposo también es abogado defensor penal y ha tenido algunos clientes que simplemente no son amables con él. Y no me refiero a que solo no sean un poco amables, me refiero a que son abusivos”, dijo. “Y no quiero eso en esta etapa de mi vida”.

“No hay ningún delito que no tomaría o incluso un conjunto de factores que no tomaría”, agregó. “Creo que todos tienen derecho a una defensa y a una buena representación, y siempre lo he creído”.

Karen dijo que también ha sido influenciada por sus hijos. Sus hijas gemelas se interesaron en la política y el movimiento Black Lives Matter durante la pandemia del covid-19, cambiando su forma de pensar sobre el asunto. “Tengo que darles crédito por abrirme los ojos a estos temas”, dijo.

Su tercer hijo tiene autismo, dijo en el podcast, y tuvo experiencias frustrantes tratando de obtener ayuda para él. Luego utilizó sus experiencias como “madre de necesidades especiales” para implementar sistemas en la Oficina del Fiscal de Distrito para ayudar a aquellos con menos dinero u oportunidades, dijo.

“Esa se convirtió en mi misión en la Oficina del Fiscal de Distrito. Estaba muy enfocada en alternativas al encarcelamiento, insistí mucho en eso”, dijo.

En los últimos años, Karen se ha adentrado en los medios. Ha trabajado como asesora legal del programa de larga duración “Law & Order”, trabajó como analista legal de CNN y opina sobre temas legales como presentadora de los podcasts “Legal AF” y “MissTrial” en la red MeidasTouch.

Su presencia vocal en los medios puede ofrecer un adelanto de su estrategia de defensa. A principios de este mes en CNN, antes de tomar a Mangione como cliente, ofreció sus pensamientos sobre cómo podría proceder el caso.

“Me parece que podría haber una defensa de inocencia por razón de locura en la que van a estar pensando porque la evidencia va a ser tan abrumadora de que hizo lo que hizo”, dijo el 10 de diciembre.

“Como exfiscal en esa oficina, me preocuparía que tengas a alguien que es el mejor de su clase, fue brillante toda su vida, viene de una gran familia. Quiero decir, algo cambió, significativamente, algo cambió. Y van a tener potencialmente una defensa de inocencia por razón de locura, por lo que los fiscales van a tratar de reforzar eso también en su investigación”.

Marc Agnifilo comenzó su carrera en oficinas de fiscales y desde entonces ha dejado su huella defendiendo a acusados de alto perfil en casos complejos a nivel estatal, federal e internacional.

Graduado de Connecticut College y Brooklyn Law School, trabajó en la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey y como fiscal de distrito asistente de Manhattan antes de dedicarse a la defensa penal, de acuerdo con su sitio web.

Ha defendido a algunos de los acusados más públicamente despreciados de la última década, como Shkreli y Raniere, ambos condenados en juicio.

“Puede que lo encuentren repulsivo, desagradable y ofensivo. No condenamos a las personas en este país por ser repulsivas u ofensivas”, argumentó en el juicio de Raniere por cargos de crimen organizado y tráfico sexual. “Las ideas impopulares no son criminales. Las ideas repugnantes no son criminales”.

En los últimos meses, Marc asumió el caso de Combs y ha pedido repetidamente al tribunal que libere al rapero bajo fianza antes del juicio.

Otros casos, muchos de los cuales están listados en su sitio web, se han resuelto sin cargos o con sentencias cortas.

Dijo a Law.com a principios de este año que su nuevo bufete de abogados se centrará en litigios penales complejos con miras a llevar casos a juicio.

“He descubierto que la gente viene a mí cuando tiene algo que decir contra las acusaciones del Gobierno”, dijo Marc. “Muy a menudo eso significa que quieren ir a juicio. Así que todos planeamos hacer lo que siempre hemos hecho: llevar un montón de casos a juicio. Ese es nuestro valor supremo”.

