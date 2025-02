Daniel Arroyo: En el peronismo “hay un problema estructural”

Y concluyó que “hay que hacerlo bien Ficha Limpia y no mal. Y yo creo que el proyecto que está encarando el gobierno no está bien técnicamente. Yo creo que hay que hacerlo bien. Hay un problema con el tema de la condena firme en Argentina y son los tiempos de la justicia. Igual tengo la impresión de que el gobierno, no con mi voto, pero que va a conseguir los votos para poder avanzar con Ficha Limpia” .

Sobre el proyecto de Ficha Limpia, aseguró que “la sociedad pone acento en la transparencia y en la no corrupción. Pero hay un tema con Ficha Limpia, cómo se va a tratar. Se va a tratar la semana que viene y es que establece las condenas. Y yo seguí el caso de Brasil, hay que ser muy cuidadoso. Lula fue condenado dos veces, no pudo ser candidato, fue proscripto. La misma justicia que lo condenó dos veces, lo sobreseyó y dijo que no tenía nada que ver”.

Destacó que “está claro es que había distintas posiciones respecto de cómo se vota y cuál es la importancia o no de las PASO, y tiene que ver no sólo con los partidos sino con las provincias, qué realidad provincial hay en cada lugar. Ahí puede ser algo razonable, no tenía sentido votar tantas veces e ir directo a la votación general. Lo que sí creo que los análisis políticos se hacen a partir de ahí, o la táctica electoral, le conviene a este o no a este partido”.

Consultado sobre si hay fragmentación de las fuerzas políticas, consideró “hay dos planos. Está implosionando el sistema político en general en Argentina, que acá ganó un presidente que no tiene partido, y la sociedad decidió votar algo que no quedaba claro qué era y a dónde iba, con tal de no saber cómo estábamos, y en el caso nuestro con tal de no votar al peronismo. Hay que ver que hay un problema estructural” .

En CNN Primea Mañana, afirmó: “ voté a favor de la suspensión de las PASO, hemos tenido distintas posturas dentro del bloque de Unión por la Patria . A mí me parecía que había que hacer un cambio profundo, estructural, que más que suspender, lo que había que hacer era hacer que las PASO fueran optativas, que el ciudadano quiera ir a votar vaya y vote y el que no, no lo haga, y sólo para los partidos que tuvieran competencia interna”.

