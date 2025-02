El analista Sergio Doval consideró que “La Libertad Avanza puede ir sola a una elección y hacer un gran papel”

En este sentido, remarco que “ un poco más que el 50%, más allá de lo que obtuvo para ser presidente, está apoyando y eso genera una oposición que no tiene la consolidación de una figura, que no aparecen nuevas figuras y que no están de acuerdo en quienes deberían representarlo.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.