Associated Press dice que le prohibieron la entrada a la Oficina Oval por usar “golfo de México” en vez de “golfo de EE.UU.”

“La Casa Blanca no puede dictar cómo las organizaciones de noticias informan las noticias, ni debería penalizar a los periodistas en ejercicio porque no está satisfecha con las decisiones de sus editores. La medida de la administración de prohibir a un reportero de The Associated Press asistir a un evento oficial abierto a la cobertura de noticias hoy es inaceptable”, dijo el presidente de la WHCA, Eugene Daniels, en un comunicado.

The Associated Press (AP) dijo que la Casa Blanca prohibió a su reportero asistir a la firma de un decreto en la Oficina Oval este martes debido a la guía de estilo de AP sobre el uso del nombre golfo de México frente a “golfo de EE.UU.” (en inglés “gulf of America”, como suelen denominar el país sus habitantes).

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.