El economista Iván Carrino consideró que “Argentina sigue siendo un deudor poco creíble” para el FMI

Pero señaló que el “FMI debe estar diciendo, hiciste un buen trabajo hasta acá, pero no estoy dispuesto a darte una cantidad adicional de dólares, porque ya rompí todos mis límites , no sé si en dos o tres años no cambie el gobierno y me vuelve a pasar como con Alberto Fernández, que me mandaron la deuda a 10 años más, me amenazaron con no pagarme, o sea, Argentina sigue siendo un deudor poco creíble ”.

KIFI Local News 8 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.