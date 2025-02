Cristiano Ronaldo fue el deportista mejor pagado en 2024; ninguna mujer estuvo entre los 100 primeros

Por Ben Morse, CNN

Cristiano Ronaldo fue el deportista mejor pagado de 2024, según una lista compilada por Sportico, y ganó unos US$ 260 millones. Sin embargo, ninguna atleta femenina apareció entre los 100 mejores del listado.

Las impresionantes ganancias de la estrella del fútbol Ronaldo provienen de US$ 215 millones en salario y ganancias por el equipo Al-Nassr de Arabia Saudita y la selección nacional de Portugal, y US$ 45 millones por patrocinios fuera de la cancha.

El jugador de 40 años ha disfrutado de una especie de renovación en su carrera desde que se mudó a Arabia Saudita, donde anotó 82 goles en sus 90 partidos con Al-Nassr y se convirtió en el primer hombre en tener 900 goles en su carrera en septiembre del año pasado.

Ronaldo es uno de los tres jugadores de fútbol que figuran en el top 10 después de sus costosas transferencias a Arabia Saudita, junto con Neymar y Karim Benzema, aunque la estrella brasileña regresó a su club de la infancia, el Santos.

En 2024, Ronaldo recaudó más de US$ 100 millones más que el atleta que quedó en segundo lugar, y la superestrella de la NBA Steph Curry ganó un estimado de US$ 153,8 millones: US$ 53,8 millones por salario/ganancias y US$ 100 millones por patrocinios.

Aunque sus Golden State Warriors tuvieron un final decepcionante la temporada pasada, Curry fue fundamental en la obtención del oro del equipo de baloncesto de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2024 en París en el verano.

El británico Tyson Fury quedó en tercer lugar con ganancias reportadas de US$ 147 millones (US$ 140 millones por salario/ganancias y US$ 7 millones por patrocinios), mientras que el rival de Ronaldo en la cancha desde hace mucho tiempo, Lionel Messi, quedó en cuarto lugar con US$ 135 millones en ganancias estimadas (US$ 60 millones por salario/ganancias y US$ 75 millones por patrocinios).

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, completó los cinco primeros puestos con un estimado de US$ 133,2 millones: US$ 48,2 millones por salario/ganancias y US$ 85 millones por patrocinios.

Dak Prescott fue el jugador de la NFL que más dinero ganó. Según los informes, el mariscal de campo de los Cowboys de Dallas ganó US$ 100,4 millones y terminó en la 12ª posición. Jalen Hurts, mariscal de campo de los Eagles de Filadelfia, ganadores del Super Bowl LIX, terminó en el puesto 65 con US$ 46,1 millones.

Si bien muchos atletas masculinos aprovecharon su talento, ninguna atleta femenina figuró entre las 100 mejores.

La sensación del tenis estadounidense Coco Gauff fue la deportista femenina que más dinero ganó el año pasado, con un estimado de US$ 30,4 millones, tras haber ganado el título de dobles en el Abierto de Francia, así como el campeonato de individuales en las finales de la WTA de final de temporada. Como referencia, el último deportista en la lista de los 100 mejores de Sportico fue el exmariscal de campo de los Giants de New York y ahora de los Vikings de Minnesota, Daniel Jones, que ganó US$ 37,5 millones.

La estrella del tenis de 20 años también hizo historia al convertirse en la abanderada más joven del equipo de EE.UU. en los Juegos Olímpicos y la primera tenista en llevar la bandera de EE.UU.

Según Sportico, la lista de los 100 mejores incluye atletas de ocho deportes y 27 países. En total, esos 100 ganaron US$ 6.200 millones en ingresos totales en 2024, incluidos US$ 4.800 millones en salarios y premios y US$ 1.400 millones de sus patrocinios fuera del terreno de juego.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.