OPINIÓN | La mujer, el poema y el mito: Una conversación con la poeta Reina María Rodríguez

He tenido muchos maestros. Aunque he sido una pésima discípula. Cuando un autor me interesa, busco todo sobre él, hasta convertirlo en un amigo más a través de las distancias, del espacio y del tiempo. Entre esos muchos nombraré mi fidelidad por cuatro: Virginia Wolf, Roland Barthes, Thomas Bernhard y Marina Tsvietáieva.

He intentado dos novelas, una publicada y otra inédita, pero la idea de que solo con lenguajes puede hacerse una novela es errada. Necesitaría una armazón, una estructura mental que no tengo para salir del yo, ver hacia afuera y contar. En los poemas aparecen trozos de historias, que es hasta donde llego al contarlas. Escribí algunos libros en prosa como “Travelling”, “Otras cartas a Milena”, “Te daré de comer como a los pájaros” y “La caja de Bagdad” con “Variedades de Galiano” y “Otras mitologías”, pero son fragmentos, formas breves que carecen de un centro. Ahora escribo unas memorias no consecutivas, que tampoco pretendo sean estrictamente fieles a la realidad, aunque tampoco son sueños. Llevo otros dos libros con notas sobre mis lecturas, ese mal de profesora que tengo, no sé por qué, de querer enseñar.

Desde las 4 o las 5 am escribo lo que haré cada mañana en esas libretas de lavanderías, así las llamo. No son diarios literarios, solo escribidera, ese lugar donde vivo dos veces la realidad. Porque me gusta vivir dos veces, y esa es la gran posibilidad de la escritura: vivir antes y vivir después.

Más que poemas, he leído novelas y ensayos, buscando todo lo que no podía ser: ensayista y novelista. Me gusta escribir cada día todo lo que hago y está sucediendo a mi alrededor. Mantengo esta rutina desde los trece años, cuando, después de leer novelas de Corín Tellado y aventuras de (Jules) Verne y (Emilio) Salgari, mujercitas, hombrecitos y corazón, leí “Retrato del artista adolescente” de James Joyce, y ocurrió mi gran encuentro con la literatura. Siempre quise ser bailarina de ballet, y con la columna y las piernas torcidas, no pude. Así que leer acostada sobre una tabla de madera que pretendía enderezarme, mientras permanecía inmóvil, significó iniciar una ruta por imposibilidad desde aquel barco.

