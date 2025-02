“Captain America: Brave New World” recauda US$ 100 millones en su primer fin de semana

Por Auzinea Bacon, CNN

“Captain America: Brave New World” fue el número 1 en taquilla durante el fin de semana y se proyecta que terminará como uno de los estrenos del fin de semana del Día de los Presidentes con mayor recaudación.

Según las estimaciones de Comscore, la cuarta película de “Capitán América” recaudó alrededor de US$ 88,5 millones en ventas nacionales entre el viernes y el domingo. Se espera que supere los US$ 100 millones durante el resto del fin de semana festivo para convertirse en la cuarta película de estreno del fin de semana del Día de los Presidentes con mayores ingresos, superando a “Fifty Shades of Grey”, que recaudó US$ 93 millones durante los cuatro días en 2015, pero detrás de otras tres películas de Marvel: “Black Panther” (US$ 242 millones) en 2018, “Deadpool” (US$ 152 millones) en 2016 y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” (US$ 120 millones) en 2023.

“Esto pone en marcha un resurgimiento del interés en el MCU, haciendo que el público vuelva a estar a bordo y que tenga que ver cada una de estas películas porque todo está conectado”, dijo a CNN Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

El fin de semana de debut de la película 35 del Universo Cinematográfico de Marvel está en línea con “Captain America: The Winter Soldier” (US$ 95 millones), en abril de 2014, pero no tan exitoso como “Capitán América: Civil War” (US$ 179 millones) en mayo de 2016. “Captain America: The First Avenger” en su primer fin de semana en julio de 2011, recaudó US$ 65 millones, lo que equivale a unos US$ 91 millones cuando se ajusta a la inflación.

“Captain America: Brave New World” no rompió ningún récord para la lucrativa franquicia MCU de Disney, pero no quedó ni cerca del último lugar. “The Marvels”, que debutó en noviembre de 2023, tuvo el fin de semana de estreno con el rendimiento más bajo de la franquicia, con US$ 46 millones.

Marvel, que ha obtenido enormes ganancias de taquilla desde “Iron Man” en 2008, ha tenido cifras decepcionantes en el fin de semana de estreno en los últimos años. “Deadpool & Wolverine”, con clasificación R, que se estrenó en julio de 2024 y recaudó más de US$ 200 millones en su fin de semana de estreno, fue un caso atípico entre los últimos estrenos del MCU, dijo Daniel Loria, director editorial de The Boxoffice Company.

Si bien febrero no es un mes típico para ver grandes éxitos de taquilla, Disney ha lanzado algunas películas de Marvel durante el fin de semana del Día de los Presidentes.

Históricamente, las películas de superhéroes han demostrado ser exitosas incluso cuando no tienen fecha de estreno en verano. Las mencionadas “Deadpool”, “Black Panther” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” son ejemplos de películas que batieron récords en un febrero normalmente tranquilo.

“A veces tendemos a enfocarnos demasiado en los récords, simplemente porque esa era la norma antes de la pandemia”, dijo a CNN Shawn Robbins, fundador y propietario de Box Office Theory. “Pero al mismo tiempo, creo que estamos viendo un aumento año tras año en términos de fines de semana del Día de los Presidentes”.

Hollywood suele empezar el año con lentitud, debido a que los estudios suelen esperar hasta mayo para estrenar sus películas más viables comercialmente. La taquilla general ha aumentado un 22% en comparación con el año pasado, debido en parte a la huelga de SAG-AFTRA que interrumpió el calendario de estrenos de 2024, según Dergarabedian.

“Captain America” es uno de los dos grandes estrenos que se prevé que debuten en el primer trimestre, señaló Loria. El otro es “Blancanieves” de Disney, cuyo estreno está previsto para el 21 de marzo.

“Hemos visto que muchas películas familiares en particular han tenido buenos resultados últimamente, y eso es una señal muy importante de salud para las salas de cine y para la taquilla”, dijo Robbins.

Robbins señaló que Disney estrenará tres películas de Marvel en 2025, lo que podría mejorar la reputación de la marca y dar un impulso a los cines. Junto con “Captain America”, “Thunderbolts” y “The Fantastic Four: First Steps” se estrenarán en mayo y julio, respectivamente.

“Cuando tienes una sólida lista de películas de Disney, particularmente películas de Marvel, eso es dinero en el banco para la industria cinematográfica”, dijo Dergarabedian.

La taquilla nacional total alcanzó los US$ 8.700 millones en 2024, un 3,4% menos que en 2023. Loria proyecta que las ventas de entradas para todo el año en 2025 podrían alcanzar al menos los US$ 9.300 millones o hasta los US$ 9.700 millones, el total más alto después de la pandemia.

