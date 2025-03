CNN verifica el discurso de Trump ante el Congreso

Es posible llegar a diferentes totales utilizando diferentes metodologías de recuento, pero no hay base aparente para la cifra de “US$ 350.000 millones” de Trump. El inspector general del gobierno de EE.UU. que supervisa la respuesta a Ucrania dice en su sitio web que EE.UU. había asignado casi US$ 183.000 millones para la respuesta a Ucrania hasta diciembre de 2024, incluidos unos US$ 83.000 millones realmente desembolsados, y eso incluye l a financiación gastada en EE.UU . o enviada a países distintos de Ucrania .

Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, un laboratorio de ideas alemán que sigue de cerca la ayuda bélica a Ucrania , Europa -la Unión Europea más los países europeos por separado- había comprometido colectivamente mucha más ayuda militar, financiera y humanitaria bélica total a Ucrania hasta diciembre de 2024 (unos US$ 263.000 millones a los tipos de cambio actuales) que la comprometida por Estados Unidos (unos US$ 126.000 millones). Europa también había asignado más ayuda militar, financiera y humanitaria (unos US$ 140.000 millones) que Estados Unidos (unos US$ 121.000 millones).

Ayuda a Ucrania : Trump repitió una afirmación falsa habitual de que EE.UU. ha gastado US$ 350.000 millones, “como quitarle un caramelo a un bebé”, para apoyar la defensa de Ucrania, mientras que Europa ha proporcionado colectivamente solo US$ 100.000 millones en ayuda. Esta afirmación no es correcta.

China acordó aumentar las compras agrícolas en US$ 12.500 millones en 2020 y US$ 19.500 millones en 2021, como parte de un pacto comercial firmado con EE.UU. en enero de 2020. Eso sí ocurrió en 2020, pero no en 2021, cuando las exportaciones agrícolas estadounidenses a China aumentaron en US$ 6.400 millones en comparación con 2020, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU.

Estados Unidos no ha sido el único país rezagado en sus compromisos de financiación climática; otras naciones han tenido dificultades para cumplir un objetivo colectivo de financiación climática de US$ 100.000 millones destinado a ayudar a los países vulnerables a la subida del nivel del mar y a las sequías. China , el Reino Unido y la UE han contribuido. Ese objetivo se triplicó a US$ 300.000 millones anuales para 2035 en la última Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima.

Esta afirmación es inexacta en varios sentidos. Biden no aprobó el “Nuevo pacto verde” original, una resolución no vinculante presentada por los demócratas progresistas del Congreso en 2019 que nunca se convirtió en ley. Trump aún no ha terminado la principal ley ambiental que Biden sí aprobó, que es a lo que Trump podría referirse como “la Nueva Estafa Verde”. Trump ha afirmado anteriormente que la política costó US$ 9 billones.

Cuando Biden asumió el cargo, el precio medio de un cartón de una docena de huevos de categoría A en todas las ciudades estadounidenses era de US$ 1,47, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales . En enero de 2023, a medida que la gripe aviar se extendía a las parvadas de todo el país, la docena de huevos subió a US$ 4,82 de media, un aumento del 228%. Cuando Biden dejó el cargo en enero, un cartón de huevos costaba US$ 4,95 de media, un 2,7% más que un año antes. Debido a la escasez de oferta, se prevé que el precio de los huevos aumente un 41,1% este año, según las perspectivas alimentarias del USDA a 25 de febrero.

DOGE enumeró alrededor de 2.300 contratos que afirmó haber cancelado en todo el Gobierno federal por un ahorro total reclamado de alrededor de US$ 8.900 millones. También enumeró cerca de 3.500 subvenciones que afirmó haber cancelado por un ahorro total reclamado de unos US$ 10.300 millones, pero no proporcionó enlaces ni documentación para esos recortes. Y enumeró alrededor de US$ 660 millones en ahorros de arrendamientos del gobierno cancelados.

