Trump compromete a EE.UU. en la defensa de la seguridad de Qatar

El presidente Donald Trump firmó un decreto para que EE.UU. garantice la seguridad de Qatar, un compromiso significativo con un aliado árabe no perteneciente a la OTAN.

“Estados Unidos considerará cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del Estado de Qatar como una amenaza para la paz y la seguridad de Estados Unidos”, dice el decreto, que tiene fecha del lunes.

El decreto se produce después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante una visita a la Casa Blanca el lunes, se disculpara telefónicamente con el primer ministro qatarí por el ataque israelí en Doha, el mes pasado. Trump, en una comparecencia conjunta con Netanyahu, presentó posteriormente su plan de 20 puntos para la paz en Gaza, que, a diferencia de una versión previa presentada a los líderes árabes, no menciona específicamente que Israel no atacará a Qatar.

El decreto de Trump establece que EE.UU. “tomará todas las medidas legales y apropiadas” para defender a Qatar.

“En caso de tal ataque, Estados Unidos tomará todas las medidas legales y apropiadas, incluyendo las diplomáticas, económicas y, de ser necesario, militares, para defender los intereses de Estados Unidos y del Estado de Qatar y para restablecer la paz y la estabilidad”, se lee.

El decreto es un logro significativo para Qatar, que, al igual que otros Estados ricos del golfo Pérsico, lleva mucho tiempo buscando mayores garantías de seguridad por parte de Estados Unidos. En 2022, el Gobierno de Biden designó oficialmente a Qatar como un importante aliado no perteneciente a la OTAN, lo que le otorgó mayores privilegios militares y de defensa. También alberga la Base Aérea de Al Udeid, uno de los mayores centros militares estadounidenses en Medio Oriente, lo que pone de relieve los ya profundos vínculos de seguridad entre Doha y Washington.

Durante su visita al país a principios de este año, Trump se comprometió públicamente a “proteger” a Qatar, una promesa hecha en medio de anuncios de compromisos económicos cercanos a los US$ 3 billones por parte de Doha y otros Estados del Golfo durante la gira de Trump. Desde entonces, Qatar ha sido atacado en dos ocasiones, una por Irán y otra por Israel.

Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos también han solicitado garantías de seguridad estadounidenses más explícitas. Riad había mantenido conversaciones con Washington para un marco de seguridad más formal, especialmente en la fase final del Gobierno de Biden, pero no se llegó a un acuerdo integral, ni entonces ni durante la visita posterior de Trump.

