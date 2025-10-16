Acusan formalmente a John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Trump, por presunto manejo indebido de información

Por Hannah Rabinowitz, Katelyn Polantz y Kristen Holmes, Kaitlan Collins, CNN

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump y luego adversario, fue acusado formalmente por un jurado investigador federal en Maryland, según dos fuentes.

Se espera que Bolton se entregue tan pronto como este viernes a las autoridades en el tribunal federal de Greenbelt.

Bolton, quien ha estado bajo investigación por presunto manejo indebido de información clasificada, se convierte en el tercer enemigo político de alto perfil de Trump en ser acusado en menos de un mes.

Supuestamente compartió información altamente clasificada con su esposa e hija por correo electrónico, dijeron fuentes a CNN.

Fuentes dijeron previamente a CNN que parte de la investigación del Departamento de Justicia se centra en notas que él se enviaba a sí mismo en una cuenta de correo electrónico de AOL —en ocasiones escribiendo resúmenes de sus actividades como si fueran entradas de diario— cuando trabajaba para Trump.

Agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en la casa de Bolton en Maryland y en su oficina en Washington este verano. Los agentes incautaron varios documentos etiquetados como “secreto”, “confidencial” y “clasificado”, incluyendo algunos sobre armas de destrucción masiva, según registros judiciales.

