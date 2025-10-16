Cristiano Ronaldo es el futbolista mejor pagado del mundo, según Forbes: ¿a cuánto está Messi y cómo se completa el Top 10?

Por Federico Leiva, CNN en Español

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo no da indicios de que vaya a dejar las portadas deportivas en ningún momento del corto plazo. El delantero portugués, que recientemente se convirtió en el máximo anotador en la historia de las Eliminatorias de la FIFA, vuelve a encabezar por sexta vez en los últimos 10 años el listado de los futbolistas mejor pagados del mundo que elabora Forbes.

Y lo hace, como nos tiene acostumbrados, a lo grande. La estrella acaba de renovar por dos años su contrato con el club árabe Al Nassr y se espera que obtenga US$ 280 millones en ganancias esta temporada, según publicó Forbes este jueves. La mayoría, unos 230 millones, llegarían de manos de la institución de la Saudi Pro League, a lo que habría que sumarle otros US$ 50 millones de marcas como Nike, Binance y Herbalife.

Los números del superhéroe sin capa portugués son tan altos que Forbes solo encuentra un atleta en los últimos 35 años que haya recolectado una suma superior: Floyd Mayweather. Según el sitio, el boxeador ganó aproximadamente US$ 300 millones en 2015 y US$ 285 millones en 2018.

Normalmente diríamos que quien sigue a Ronaldo en la lista está un escalón por debajo, aunque, hay tanta diferencia que, en realidad, lo apropiado sería decir que está a varios pisos de distancia.

El némesis de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ocupa ese segundo asiento, con ganancias proyectadas en US$ 130 millones (la mayoría provenientes de marcas y patrocinios). El delantero argentino, campeón del mundo en 2022, tiene un vínculo con el Inter Miami de la MLS hasta diciembre de este año, aunque algunos medios reportan que ya hay una extensión acordada de palabra. Nada es oficial, y, de hecho, la gloria albiceleste de 38 años le puso algo de duda a su futuro a largo plazo en el fútbol tras las Eliminatorias Sudamericanas que culminaron en septiembre.

La liga árabe vuelve a ser protagonista para cerrar el podio de Forbes. Karim Benzema, exestrella del Real Madrid y hoy futbolista del Al Ittihad, tiene una proyección de ganancias de US$ 104 millones para la actual temporada, siendo casi en su totalidad correspondientes a su salario. Al igual que Messi y Cristiano, es otro futbolista que está en el epílogo de su carrera a los 37 años.

El Top 5 lo completan otro francés, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé, y el rompe redes noruego, Erling Haaland, con US$ 95 millones y US$ 80 millones, respectivamente.

Vinicius Jr. (US$ 60 millones), Mohamed Salah (US$ 55 millones), Sadio Mané (US$ 54 millones), Jude Bellingham (US$ 44 millones) y Lamine Yamal (US$ 43 millones) siguen en el listado.

Se trata de una nómina en la que prácticamente desapareció Neymar. El astro brasileño, que en la temporada pasada se esperaba que ganara más de US$ 100 millones antes de su intempestivo traspaso desde el Al Hilal de Arabia Saudita al Santos de Brasil, solo ganaría US$ 38 millones en la 2025/2026, en su mayoría proveniente de acuerdo de patrocinio y otras sociedades comerciales, según Forbes.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.