Cuenta regresiva para el comienzo de la NBA: estas son las duplas a seguir en la nueva temporada

La temporada 2025/26 de la NBA comienza este 21 de octubre, con 30 equipos buscando primero un boleto a la postemporada, para posteriormente competir por el anillo.

El Thunder de Oklahoma City es el campeón defensor y una de las claves detrás de su corona en la pasada campaña fue la efectiva dupla ofensiva que construyó con Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams.

En la última temporada regular, “SGA” y Williams promediaron 32,7 y 21,6 puntos por partido, respetivamente, contribuyendo así a la construcción de uno de los dos ataques más eficientes de la 2024/2025, con 114,7 puntos por partido, solo superado por los Cleveland Cavaliers (119,4).

Gilgeous-Alexander y Williams se perfilan como una de las duplas a seguir en la nueva temporada, pero hay otros dúos que también pueden dar de qué hablar en el regreso de la NBA.

La dupla que consiguió el primer título en la historia de los Denver Nuggets, allá por 2023.

Jokic y Murray complementaron sus características en la cancha de forma eficiente. La potencia física llevó al pívot serbio a convertirse en uno de los mejores anotadores de la pasada temporada regular, con 29,6 puntos por partido. Además, registró 12,7 rebotes por encuentro.

Murray ha demostrado que sabe aprovechar las virtudes de su compañero. Mientras que Jokic es la fuerza del equipo, el canadiense es la velocidad. Anotó 21,4 unidades por juego y brindó seis asistencias por partido en la pasada campaña.

El “Rey” LeBron James es un basquetbolista que no necesita presentación. Lleva 22 temporadas en la pista del mejor básquet del mundo y se ha destacado en todas ellas.

A pesar de la edad, su nivel sigue estando por las nubes. Si se quiere encontrar su promedio de puntos más bajo hay que irse al año de su debut: 20,9 por juego.

Desde entonces, James solo ha mejorado sus números hasta ser hoy el máximo anotador de la historia de la competencia, superando a las leyendas Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant y Michael Jordan. Además, tiene cuatro títulos de NBA en sus vitrinas.

El esloveno Luka Doncic será el encargado de acompañar a James en esta nueva temporada (llegó al equipo a mitad de la anterior), buscando ayudar al “Rey” a seguir registrando marcas en los libros de historia.

Doncic ya ha demostrado ser uno de los jugadores más efectivos de la liga, principalmente por su experiencia con los Mavericks de Dallas. La pasada temporada confirmó su traspaso a los Lakers y en 28 encuentros promedió 28,2 puntos y 7,5 asistencias por encuentro.

Esta dupla buscará revancha en la 2025/2026, ya que no pasó de la primera ronda de la postemporada en la pasada campaña.

Curry es, al igual que James, otro de los jugadores que ha marcado época en la NBA.

Conocido por su increíble técnica de tiro, anotó un total de 311 triples en la pasada campaña, lejos de los que registro lo consiguió en la temporada 2015/16, cuando encestó un total de 402 canastos de tres puntos.

El jugador de 37 años ha disputado 16 temporadas y ha ganado cuatro títulos con los Warriors. En todas sus coronas, el equipo de California se ha caracterizado por rodear a Curry con grandes lanzadores, como Klay Thompson y Kevin Durant.

La apuesta hoy es por el exjugador del Miami Heat, Jimmy Butler, que está a la caza de su primer título de la NBA.

Butler es un jugador con varias fortalezas, pero destaca por sus tiros dentro de la pintura. La pasada temporada promedió 17,5 puntos por partido y, a sus 36 años, buscará ser el compañero ideal de Curry para que los Warriors puedan soñar con un nuevo título.

Flagg es el novato más mediático de la nueva temporada de la NBA. “The Maine Event”, como se lo conoce popularmente, consiguió una gran reputación por su carrera universitaria con los Blue Devils de la Universidad de Duke, en donde anotó 709 puntos en la única temporada que disputó en la primera división universitaria de EE.UU.

El jugador de 18 años es la gran apuesta de los Mavericks, siendo la primera elección del Draft 2025, con el objetivo de reemplazar a Luka Doncic tras su salida a los Lakers.

Flagg contará con otro jugador que fue la primera selección del Draft de la NBA como socio: el pívot Anthony Davis. Davis es un jugador con varios atributos, tanto en el ataque como en defensa. En 51 partidos de la temporada pasada registró 24,7 puntos y 11,6 rebotes por juego.

La experiencia de Davis será clave para ayudar al novato Flagg en la nueva temporada.

