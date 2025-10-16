EE.UU. ataca otro barco que presuntamente transportaba drogas en el Caribe, según funcionarios

Por Natasha Bertrand y Kylie Atwood, CNN

Estados Unidos ejecutó un ataque contra una embarcación en el Caribe este jueves, informaron a CNN dos funcionarios estadounidenses. Según estas fuentes, no todas las personas a bordo murieron y se cree que hay sobrevivientes entre la tripulación, aunque su estado es incierto.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han realizado al menos seis ataques contra barcos en el Caribe hasta la fecha. Sin embargo, el ataque del jueves no fue anunciado públicamente por el Gobierno, a diferencia de los cinco anteriores, y parece ser la primera vez que un ataque no resultó en la muerte inmediata de todos los ocupantes.

Reuters fue el primer medio en informar sobre el ataque de este jueves.

La Oficina del Secretario de Defensa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. CNN también contactó a la Casa Blanca para obtener una reacción.

De acuerdo con información obtenida por CNN, el Gobierno de Trump elaboró una opinión legal clasificada que justifica ataques letales contra una lista secreta y amplia de cárteles y presuntos narcotraficantes. Expertos legales consultados por CNN señalaron que este documento es significativo porque parece otorgar al presidente la facultad de designar a narcotraficantes como combatientes enemigos y autorizar su eliminación sin revisión judicial. Tradicionalmente, las personas involucradas en el tráfico de drogas eran consideradas criminales con derechos de debido proceso, y la Guardia Costera interceptaba embarcaciones y arrestaba a los contrabandistas.

El presidente Donald Trump declaró el miércoles que también autorizó a la CIA a operar dentro de Venezuela para frenar los flujos ilegales de migrantes y drogas desde ese país, aunque no especificó si la agencia tendría autoridad para destituir al presidente Nicolás Maduro.

