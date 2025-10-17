Almirante a cargo de las fuerzas estadounidenses en el Caribe se retirará un año después de asumir el cargo

Por Haley Britzky, Natasha Bertrand y Zachary Cohen, CNN

El almirante a cargo del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) —responsable de las fuerzas estadounidenses en el Caribe, donde se han realizado múltiples ataques contra presuntos cárteles de droga— se retirará un año después de asumir el cargo, informó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una publicación en la red social X este jueves.

La noticia se conoce pocos días después de que las Fuerzas Armadas estadounidenses realizaran su quinto ataque conocido contra una embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas frente a la costa de Venezuela, en el que murieron seis personas.

También ocurre un día después de que el presidente Donald Trump declarara públicamente que había autorizado a la CIA a operar dentro de Venezuela para frenar el flujo de drogas y migrantes. Además, el miércoles, bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de EE.UU. volaron durante más de cuatro horas frente a la costa venezolana, según reportó CNN.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a CNN que las tensiones entre Hegseth y Holsey venían gestándose desde hacía semanas antes del anuncio de la salida del almirante. De acuerdo con estas fuentes, Hegseth consideraba que Holsey no actuaba con la rapidez o agresividad necesarias para combatir a los narcotraficantes en el Caribe y se quejaba de no recibir información suficiente sobre las operaciones. Sin embargo, en el Comando Sur existía preocupación sobre la legalidad de dichas operaciones, añadieron las fuentes.

Las tensiones alcanzaron su punto máximo durante una reunión el 6 de octubre en el Pentágono entre Hegseth, Holsey y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, según una de las fuentes. Holsey ofreció renunciar durante la reunión, pero la decisión fue pospuesta y su salida no se anunció hasta más de una semana después. Su salida tampoco será inmediata; en cambio, se retirará a finales de año.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, negó en X que Holsey haya expresado reservas sobre la misión antinarcóticos en el Caribe.

Holsey confirmó en un comunicado en X que el 12 de diciembre de 2025, “me retiraré de la Marina de Estados Unidos”.

“Servir como su comandante y subjefe durante los últimos 34 meses ha sido un honor inmenso”, escribió Holsey. “El equipo de SOUTHCOM ha hecho contribuciones duraderas a la defensa de nuestra nación y continuará haciéndolo. Confío en que seguirán adelante, enfocados en su misión que fortalece nuestra nación y asegura su longevidad como un faro de libertad en todo el mundo”.

Ni la Marina de EE.UU. ni el Comando Sur respondieron a solicitudes de comentarios.

Holsey asumió el mando del Comando Sur en noviembre de 2024. Su predecesora, la general del Ejército Laura Richardson, ocupó el cargo desde 2021 hasta 2025 antes de retirarse.

Holsey ha servido durante 37 años desde que se graduó del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Naval en 1988, según su biografía oficial. Entre sus cargos anteriores figuran comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones Uno de la Marina, oficial de operaciones en el Estado Mayor Conjunto y comandante militar adjunto en el Comando Sur.

“En nombre del Departamento de Defensa, extendemos nuestro más profundo agradecimiento al almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación mientras se prepara para retirarse a fin de año”, dijo Hegseth en su publicación en X.

Hegseth ha reemplazado a varios oficiales superiores en todas las Fuerzas Armadas desde que asumió el cargo de secretario este año, incluyendo el despido del expresidente del Estado Mayor Conjunto, el general CQ Brown; la almirante Lisa Franchetti, exjefa de Operaciones Navales; el general James Slife, exsubjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea; y el teniente general Jeffrey Kruse, exjefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.