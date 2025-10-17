El príncipe Andrés anuncia que renunciará a sus títulos reales tras una serie de escándalos

Por Max Foster y Mitch McCluskey, CNN

El príncipe Andrés renunciará al uso de sus títulos reales, incluido el de duque de York, tras discutir el asunto con el rey Carlos, anunció Andrés este viernes.

“En conversación con Su Majestad el Rey, y con mi familia inmediata y ampliada, hemos concluido que las continuas acusaciones sobre mí distraen del trabajo de Su Majestad y de la Familia Real”, dijo el príncipe Andrés en un comunicado difundido por el Palacio de Buckingham.

El príncipe Andrés ha enfrentado una presión creciente por su relación con Jeffrey Epstein y sus vínculos con una supuesta espía china.

El príncipe reiteró que “niega enérgicamente” las acusaciones en su contra.

Andrés se retiró de la vida pública en 2019 después de una entrevista con la BBC ampliamente criticada por su relación con Epstein.

“Con el acuerdo de Su Majestad, sentimos que ahora debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no utilizaré mi título ni los honores que se me han conferido”, dijo Andrés este viernes.

Los problemas muy publicitados de Andrés comenzaron después de que enfrentara una demanda por abuso sexual en 2015 por parte de Virginia Giuffre.

Giuffre acusó a Epstein de traficar con ella y obligarla a tener relaciones sexuales con sus amigos en 2001, incluido el príncipe Andrés, y que él sabía que ella era menor de edad en Estados Unidos en ese momento.

Giuffre también alegó que Andrés abusó sexualmente de ella en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, en su mansión en Manhattan y en la casa de su exnovia Ghislaine Maxwell en Londres.

En medio de la demanda, a Andrés se le despojaron de sus títulos militares y de sus cargos en varias organizaciones benéficas.

El príncipe Andrés ha negado repetidamente las acusaciones de Giuffre.

En 2022, el príncipe Andrés y Giuffre llegaron a un acuerdo extrajudicial cuyo contenido no se hizo público.

La amistad de más de una década entre el príncipe Andrés y Epstein terminó en 2011, cuando Epstein amenazó con emprender acciones legales contra la exesposa del príncipe Andrés, Sarah Ferguson, la duquesa de York.

El príncipe Andrés también ha enfrentado un intenso escrutinio por sus vínculos con una supuesta espía china.

Documentos judiciales revelaron el alcance de la relación de Andrés con Yang Tengbo, quien supuestamente forjó lazos estrechos con el príncipe.

En una audiencia de tribunal en diciembre de 2024 que confirmó una decisión anterior de prohibir la entrada de Yang al Reino Unido, se reveló que Yang estaba autorizada para actuar en nombre del príncipe Andrés durante reuniones de negocios con posibles inversores chinos en el Reino Unido.

Durante toda la investigación gubernamental sobre la relación, Yang ha negado cualquier conducta indebida.

El príncipe Andrés seguirá siendo príncipe, ya que es hijo de Isabel II.

