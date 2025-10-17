Las 5 cosas que debes saber este 17 de octubre: detenciones de ICE, ataques en el Caribe y muerte de Ace Frehley

CNN en Español

EE.UU. ejecuta otro ataque militar en el Caribe y crecen las tensiones. Trump dice que se reunirá con Putin para discutir sobre la guerra en Ucrania. Las personas que quieran tramitar o renovar su ‘parole’ en EE.UU. deberán pagar US$ 1.000. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Videos publicados a lo largo de los meses han mostrado a agentes de ICE con mascarillas y vestidos de civil, conduciendo vehículos sin identificación e invadiendo lugares de trabajo y calles durante sus operativos de deportación. Las imágenes revelan el uso de tácticas agresivas desde que asumió el presidente Trump en enero, dicen expertos, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional afirma que busca arrestar a los “peores de los peores” y que los agentes enfrentan más ataques en su contra.

Estados Unidos ejecutó el jueves un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente ligada al narcotráfico en el Caribe, informaron a CNN dos funcionarios estadounidenses con conocimiento de la operación. Venezuela pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que investigue los ataques “y determine su carácter ilegal”, y que señale que estas y otras acciones estadounidenses son una “amenaza” para la paz en América Latina y el Caribe.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que se reunirá en Budapest con su par de Rusia, Vladimir Putin, para discutir la guerra en Ucrania, luego de que los dos mandatarios mantuvieran una conversación que describió como “muy productiva”. Mientras tanto, Trump recibirá hoy al presidente Volodymyr Zelensky en Washington.

El cierre del Gobierno se extenderá hasta la próxima semana porque los senadores abandonarán el Capitolio y no se esperan más votaciones hasta el lunes. Este jueves, los congresistas no lograron avanzar en el proyecto republicano de ley de financiación por décima vez.

John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump y luego adversario, fue acusado formalmente por un jurado investigador federal en Maryland. Bolton, quien ha estado bajo investigación por presunto manejo indebido de información clasificada, se convierte en el tercer enemigo político de alto perfil de Trump en ser acusado en menos de un mes.

¿Quieres tramitar o renovar tu “parole”? Tendrás que pagar una tarifa de US$ 1.000

Si estás pensando en tramitar o renovar tu “parole” en Estados Unidos, debes comenzar a considerar una nueva tarifa de US$ 1.000. Desde ahora, todos los extranjeros que soliciten “parole” tendrán que pagar esa cantidad para poder obtenerlo, según un aviso del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos.

Revelan causa de muerte de Diane Keaton

La actriz Diane Keaton falleció el sábado a los 79 años por “neumonía bacteriana primaria”, según un certificado de defunción obtenido por CNN, que no señala ninguna otra condición significativa como factor.

Muere Ace Frehley, guitarrista principal y miembro fundador de Kiss

Ace Frehley, guitarrista principal y miembro fundador de la banda de glam rock Kiss, quien cautivó al público con su elaborado maquillaje y su guitarra llena de humo, falleció el jueves. Tenía 74 años.

16.000 empleos

Nestlé, la empresa de alimentos más grande del mundo, recortará 16.000 empleos debido, en parte, a la automatización.

“Si Hamas continúa matando gente en Gaza, lo cual no era parte del acuerdo, no tendremos más opción que entrar y matarlos”

El presidente Donald Trump lanzó una dura advertencia contra Hamas el jueves, apenas tres días después de que se firmara el acuerdo en Medio Oriente, y en medio de reportes sobre las acciones del grupo en el enclave.

El momento en que se derrumba un elevador de depósito de granos en Illinois

Un video muestra el colapso de un elevador de depósito de granos en Martinton, Illinois, el miércoles. Según la Agencia de Gestión de Emergencias del Condado de Iroquois, es necesario reconstruir toda la estructura del tendido eléctrico.

