Emiten alerta de seguridad para estadounidenses en Trinidad y Tobago en medio de las crecientes tensiones en el Caribe

Por Jonny Hallam, CNN

La embajada de Estados Unidos en Puerto España emitió este sábado una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en Trinidad y Tobago en medio del aumento de tensiones entre la vecina Venezuela y Estados Unidos.

“Debido a un estado de alerta elevado, por favor evite y absténgase de visitar todas las instalaciones del Gobierno de EE.UU. en Trinidad y Tobago durante el fin de semana festivo”, dijo la embajada.

La embajada no especificó por qué estaba emitiendo la advertencia, pero instó a los ciudadanos estadounidenses a “estar atentos a su entorno” y “monitorear medios de comunicación confiables”.

El ministro de seguridad nacional de Trinidad y Tobago, Roger Alexander, dijo que la alerta se emitió debido a “amenazas dirigidas a ciudadanos estadounidenses en la nación caribeña”, informó Associated Press.

En las últimas semanas, las Fuerzas Armadas de EE.UU. han estado destruyendo barcos que, según dicen, transportan drogas desde Venezuela.

En su punto más cercano, la costa de Venezuela está a poco más de 11 kilómetros de Trinidad en el mar Caribe. Reuters informó que se cree que dos hombres de Trinidad estaban entre los seis muertos cuando un barco en el que navegaban fue alcanzado por un ataque con misiles de EE.UU. a principios de esta semana.

Estados Unidos ha desplegado decenas de activos militares en el Caribe mientras continúa prometiendo más ataques a presuntas embarcaciones de drogas, como parte del esfuerzo del Gobierno para reducir el flujo de drogas hacia Estados Unidos y presionar a Nicolás Maduro, presidente autoritario de Venezuela.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Estado de Estados Unidos para comentarios.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.