Hamas dice que entregará los cuerpos de dos rehenes este sábado

Hamas entregará los cuerpos de dos rehenes israelíes, según informó el ala armada del grupo extremista este sábado.

El intercambio está programado para las 10:00 p.m. hora local (3:00 p.m. Hora de Miami), según las Brigadas al-Qassam.

Hasta ahora, Hamas solo ha devuelto 10 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos estipulados en el acuerdo de alto el fuego que entró en vigor la semana pasada.

El alto el fuego en Gaza parece mantenerse en gran medida al entrar en su segunda semana, pero la tregua se ha visto afectada por los cuerpos de rehenes restantes en Gaza, la entrada inicialmente lenta de ayuda al enclave y los continuos ataques mortales de Israel.

Las protestas se han encendido en Israel a medida que aumenta la frustración por la demora en la devolución de los cuerpos de los rehenes restantes. En la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv, grandes multitudes de manifestantes se reunieron este sábado, instando al gobierno a presionar a Hamas para que libere los cuerpos restantes.

Hamas dijo que entregó todos los restos de rehenes a los que pudo acceder y que serían necesarios “esfuerzos extensos y equipos especiales” para recuperar más. La inteligencia israelí ha evaluado que Hamas podría no ser capaz de encontrar y devolver todos los cuerpos de los rehenes fallecidos que quedan en Gaza.

Pero Israel cree que Hamas sí conoce la ubicación de algunos de los rehenes fallecidos que afirma que están desaparecidos, según dos fuentes israelíes familiarizadas con el asunto. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha acusado a Hamas de intentar usar los cuerpos de los rehenes como moneda de cambio.

Mientras continúa la disputa, el cruce de Rafah permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, informó la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, este sábado. El cruce es un vínculo crucial entre Egipto y Gaza, y sirve como el salvavidas del enclave para la ayuda humanitaria.

La oficina de Netanyahu dijo que su apertura dependerá de cómo “Hamas cumpla con su parte en la devolución de los rehenes y la implementación del esquema acordado”.

Esta noticia está en desarrollo y será actualizada.

