Al menos tres heridos por tiroteo en una residencia estudiantil de la Universidad Estatal de Oklahoma

Associated Press

Un tiroteo en una residencia universitaria de la Universidad Estatal de Oklahoma dejó al menos tres heridos la madrugada de este domingo, según un portavoz de la universidad.

La Policía dijo que “no hay una amenaza continua para el campus”.

Los informes iniciales indican que el tiroteo ocurrió cuando personas llegaron a la residencia después de asistir a una gran fiesta privada fuera del campus, informó la Policía universitaria. Los agentes de policía atendieron la emergencia alrededor de las 3:40 a.m.

El jefe de la Policía universitaria, Michael Beckner, dijo en un comunicado publicado en línea que hubo varias víctimas, una de las cuales se sabe que es estudiante de la escuela. Un portavoz de la universidad dijo que al menos tres personas recibieron disparos. Todos estaban siendo atendidos en hospitales.

La Policía se enteró del tiroteo en la residencia Carreker East “después de que las víctimas llegaron a lugares fuera del campus y reportaron el incidente”.

La universidad está ubicada en la ciudad de Stillwater, a unas 50 millas (80 kilómetros) al noreste de Oklahoma City.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.