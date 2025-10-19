Millones se manifiestan contra Trump en las protestas ‘No Kings’ en todo EE.UU. Aquí muchos explican por qué asistieron

Por Dalia Faheid, CNN

Para celebrar su 70 cumpleaños, la jubilada del Gobierno Peggy Cole cuenta que ella y una amiga condujeron casi 10 horas desde su ciudad natal de Flint, Michigan, para unirse a una protesta en la ciudad de Washington, el sábado.

Cole dijo que sintió la necesidad de marcar este hito en la gran manifestación porque es un “momento aterrador” para los estadounidenses y la democracia está en juego.

“Me parece que (Trump) está tomando nuestro Gobierno, nuestra democracia, y desmantelándola pieza por pieza, lenta pero seguramente, si nos quedamos sentados sin hacer nada al respecto”, dijo Cole.

El evento fue uno de las más de 2.700 manifestaciones “No Kings” realizados en todo el país el sábado, en protesta por lo que los organizadores describen como la agenda “autoritaria” del presidente Donald Trump. Eso son cientos de eventos más que los planeados para la primera ronda en junio, cuando alrededor de 5 millones de personas salieron a las calles en todo el país para protestar contra la administración Trump mientras él realizaba un desfile militar en Washington.

Casi 7 millones de personas asistieron a las manifestaciones del sábado, incluidos más de 100.000 en Nueva York, según organizadores y autoridades. Además de los grandes eventos en las principales ciudades, pequeños grupos de manifestantes “No Kings” surgieron a lo largo de avenidas concurridas, en plazas de pueblos pequeños y en parques municipales tanto en estados rojos como azules..

Las protestas, en su mayoría pacíficas, siguieron a un verano tumultuoso de redadas masivas de inmigración, manifestaciones contra la aplicación de leyes migratorias federales y el despliegue de tropas federales en ciudades gobernadas por demócratas.

Los problemas surgieron más tarde ese día cuando algunas personas atacaron a manifestantes: una mujer en Carolina del Sur fue arrestada por exhibir un arma de fuego mientras conducía cerca de una manifestación y un hombre en Georgia fue captado en video quitándole la bandera a un manifestante y empujando a otro al suelo.

Mientras que la administración Trump y algunos funcionarios republicanos han presentado las protestas contra Trump como obra de “radicales violentos de izquierda”, la organización detrás de los eventos “No Kings”, el Indivisible Project, dice estar comprometida con la “acción no violenta” y haber capacitado a decenas de miles de personas en seguridad y desescalada. Eso se volvió especialmente importante en medio del aumento de la violencia política en todo el país, según algunos organizadores.

Algunos manifestantes vestían de amarillo, un símbolo de unidad y una referencia a otros movimientos de resistencia no violenta, según los organizadores. “El amarillo es un recordatorio brillante e inconfundible de que millones de nosotros estamos unidos en la creencia de que Estados Unidos pertenece a su gente, no a los reyes”, dice un volante en el sitio web de “No Kings”.

Otros manifestantes llevaban disfraces, incluidos pollos inflables, ranas y dinosaurios, que algunos dijeron resaltaban el carácter pacífico de las manifestaciones. “Es muy difícil llamar zona de guerra a algo cuando lo que ves es una fiesta de barrio y gente en disfraces de Halloween”, dijo un manifestante de Los Ángeles que llevaba un disfraz de unicornio mientras bailaba al ritmo de la música.

Se escuchaba a los manifestantes animar y corear consignas con megáfonos, como: “Así se ve la democracia” y “Sin odio, sin miedo, los inmigrantes son bienvenidos aquí”. Ondeaban banderas estadounidenses junto con carteles en contra de ICE, el autoritarismo y los multimillonarios.

Equipos de CNN en el terreno hablaron con asistentes en manifestaciones en todo el país. Esto dijeron algunos manifestantes:

Muchos manifestantes destacaron la importancia de la democracia, una institución que temen se está erosionando con los intentos de Trump de expandir el poder ejecutivo.

“Somos una democracia. Y en una democracia, la gente puede alzar la voz y expresar sus opiniones. Y no vamos a ser silenciados”, dijo Joan Press a CNN en una protesta en Atlanta.

Un mitin que dio inicio a la protesta en Atlanta contó con oradores destacados, incluida la senadora demócrata Raphael Warnock de Georgia.

“En este momento, en el que estamos viendo a un presidente y una administración arrogándose un poder que no les pertenece, nuestro mensaje es muy claro”, dijo Warnock más tarde a CNN. “Esto no se trata de la gente en el poder, sino del poder en la gente”.

Kimberly Diemert, organizadora y directora de Comunicaciones del capítulo de Georgia de 50501, un movimiento “descentralizado” que ha ayudado a liderar la ola de protestas a nivel nacional, recordó a la multitud el legado de derechos civiles de la ciudad.

“Atlanta es la cuna del Movimiento por los Derechos Civiles, así como de la democracia… no queremos perder eso”, dijo Diemert.

En la ciudad de Nueva York, una manifestante sostenía un cartel que decía: “Protestamos porque amamos a Estados Unidos y queremos recuperarlo”.

La manifestante, que pidió no ser identificada por razones de privacidad, dijo que ha estado protestando desde la década de 1960, pero que esta vez se siente diferente.

“En los años 60 queríamos ampliar derechos: derechos de las mujeres, derechos de los homosexuales, derechos de las minorías, derechos de voto”, dijo. “Pero todo eso nos lo están quitando ahora. Ahora toda nuestra democracia está amenazada, los principios básicos, la prensa, el poder judicial”.

Describió sentirse “muy triste, con una sensación de pérdida y miedo” bajo la administración Trump.

“Espero que juntos podamos salvar la democracia”, dijo.

Vestidos con ropa y pelucas de la época de la Revolución, miembros del grupo All in for Democracy asistieron a la protesta “No Kings” en la ciudad de Washington.

“Veo que todas nuestras instituciones están cambiando, y no quiero que cambiemos como país y como pueblo”, dijo Lee Ayres, residente de Washington, luciendo un abrigo, peluca y sombrero. “Quiero que todo Estados Unidos se dé cuenta de que la Declaración de Independencia trata de que no haya reyes”.

Muchos manifestantes señalaron lo que consideran una amenaza a la libertad de expresión en Estados Unidos.

“Parece que no podemos expresarnos pacífica o seguramente en este momento, sin temor a represalias” del Gobierno, el trabajo o la familia, dijo Bobbie Castillo, quien viajó horas desde su ciudad natal de Lincoln, Nebraska, a Washington para participar en su primera protesta.

Bill Nye, conocido divulgador científico en la televisión, animó a la multitud en la protesta de Washington, argumentando que Trump y sus asociados “no pueden tolerar la disidencia”.

“Para ellos, nuestra libertad de expresión es aterradora. Están arrestando personas y negando el debido proceso en los tribunales. Intentaron silenciar a presentadores de televisión”, dijo Nye, expresentador de TV.

Los participantes en ciudades y pueblos más pequeños dijeron estar sorprendidos por la cantidad de asistentes el sábado.

En Ashland, Oregon, Joel Lesko dijo que el día se trató de “celebrar con alegría nuestro amor por Estados Unidos, por la libertad de expresión, por la importancia de la comunidad y de usar nuestras voces para la diversidad, la inclusión y la democracia”.

Después de asistir a una protesta en Hendersonville, Carolina del Norte, una ciudad profundamente republicana, la autora Lynn Ames dijo a CNN: “Si amas a este país, salvar la democracia es una prioridad sin importar dónde vivas, incluso en el Estados Unidos de los pequeños pueblos. Quizás especialmente en el Estados Unidos de los pequeños pueblos”.

Muchos manifestantes vincularon su asistencia a la actual ofensiva migratoria y a la respuesta enérgica del Gobierno federal a las protestas contra ICE que estallaron primero en Los Ángeles tras redadas locales. Las manifestaciones se han extendido desde entonces a muchas otras ciudades, incluidas Chicago, Nueva York, Dallas y Portland.

Los intentos de Trump de desplegar la Guardia Nacional en ciudades controladas por demócratas —lo que él argumenta es necesario para sofocar la violencia y apoyar sus iniciativas de deportación— han enfrentado desafíos legales por parte de funcionarios estatales y locales.

Manifestantes en Los Ángeles —donde las redadas migratorias federales provocaron protestas masivas en junio y llevaron a Trump a enviar a la Guardia Nacional en contra de los deseos del gobernador Gavin Newsom— enfatizaron los derechos de los inmigrantes y pidieron el fin de la campaña de deportaciones de la administración Trump.

Sentado frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, Gilberto Beas dijo a CNN que la protesta es “un mensaje para que ICE deje de hacer lo que está haciendo”.

María Rivera Cummings, nacida en Los Ángeles y de ascendencia mexicana, dijo: “Todos somos inmigrantes y todos tienen derechos aquí”.

En una manifestación en la ciudad de Washington, Michael Langfeldt dijo que protestaba contra lo que considera “odio” hacia los inmigrantes y el despliegue de las fuerzas armadas en ciudades estadounidenses.

“Siento que hay mucho abuso de poder en el Gobierno federal, específicamente en el poder ejecutivo”, dijo a CNN. “El Congreso no hace nada al respecto”.

Hailey, una manifestante de 24 años vestida con un disfraz inflable de rana, dijo a CNN que se inspiró en los manifestantes de Portland, quienes se han enfrentado a las fuerzas federales durante semanas. Allí, los manifestantes han usado disfraces inflables en protestas frente a una instalación de ICE, en parte para refutar la caracterización de Trump de la ciudad como “devastada por la guerra”.

“Creo que es difícil ver cómo un país que amas desciende hacia el fascismo”, dijo Hailey a CNN.

En Chicago, que ha sido epicentro de la resistencia a la ofensiva migratoria de Trump, muchos portaban banderas mexicanas y carteles como “Hands off our Democracy” y “¡ICE FUERA!”.

El actor John Cusack, residente de Chicago conocido por ser crítico con Hollywood y el Gobierno de EE.UU., dijo que el mensaje de la ciudad para la administración Trump es: “¡Váyanse al infierno!”

“No, no pueden poner tropas en nuestras calles. No pueden crear suficiente caos para invocar la Ley de Insurrección y así quedarse en el poder”, dijo el actor, dirigiéndose al presidente.

Dakota Englert, de Coal City, Illinois, dijo que asistió para defender la humanidad básica.

“Todos sangramos del mismo color… Siento empatía por las personas que están siendo separadas de sus familias, las personas que están siendo lastimadas, asesinadas”, dijo Englert.

Otros manifestantes expresaron preocupación por los recortes a programas federales, especialmente de salud. Las protestas ocurren mientras el Gobierno federal está cerrado, con legisladores republicanos y la Casa Blanca enfrentados con los demócratas por un proyecto de ley de financiamiento.

Danielle Guinto, madre de dos hijos, dijo que le preocupan los grandes cambios federales a Medicaid y otras políticas de salud que podrían afectar la salud de sus hijos, así como el aumento del costo de vida.

“No entiendo cómo pueden quitarle la comida a la gente, cómo pueden separar, sacar a las personas de sus hogares”, dijo a CNN en la manifestación de Chicago. “¿Cómo puedes mirar a una familia con miedo en los ojos y simplemente llevártelos?”

Anthony Lee, quien trabaja en la Administración de Alimentos y Medicamentos y fue uno de los muchos empleados federales suspendidos tras el cierre, dijo que asistió a la manifestación para proteger los servicios públicos. Lee, presidente del capítulo del Sindicato Nacional de Empleados del Tesoro en la ciudad de Washington, asistió al evento con un grupo de trabajadores federales sindicalizados.

“He sido servidor público por más de 20 años, y ver la destrucción, realmente, de nuestro Gobierno, de nuestros servicios públicos, en los últimos meses ha sido realmente aterrador”, dijo Lee.

Otra empleada del Gobierno federal que fue suspendida dijo que se unió a la protesta en Washington porque la administración Trump ha afectado su sustento y ha “demonizado” a los trabajadores federales.

“La eliminación de todos estos empleos está creando amenazas masivas para que la gente pueda mantener su hogar, tener un techo, enviar a sus hijos a la universidad y la esperanza del sueño americano”, dijo Mónica, quien prefirió no dar su apellido por temor a represalias.

Elizabeth Nee, trabajadora social de 25 años de Maryland, dijo a CNN que está viendo el impacto en el hospital psiquiátrico donde trabaja en Baltimore.

“Tenemos muchas personas que llegan y no tienen vivienda, muchas personas en Medicaid. Todo está en riesgo en este momento”, dijo.

Hablando en la protesta de la ciudad de Washington, el senador Bernie Sanders criticó a Trump y a sus aliados multimillonarios, como Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg.

“Este momento no se trata solo de la avaricia de un hombre, la corrupción de un hombre o el desprecio de un hombre por la Constitución”, dijo Sanders. “Se trata de un puñado de las personas más ricas del mundo que, en su avaricia insaciable, han secuestrado nuestra economía y nuestro sistema político para enriquecerse a costa de las familias trabajadoras de todo el país”.

Con información de Veronica Stracqualursi, Zoe Sottile, Rebekah Riess, Alaa Elassar, Tori B. Powell, Emma Tucker, Danya Gainor, Julia Vargas Jones, Shimon Prokupecz, Sarah Moon, Rafael Romo, Whitney Wild, Bill Kirkos, Don Riddell, Brian Todd, Julian Silva-Forbes y Sarah Dewberry, de CNN.