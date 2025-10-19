Trabajan para restaurar la energía en una planta nuclear ucraniana mientras la ONU anuncia “zonas de alto el fuego” locales

Por Caitlin Danaher y Svitlana Vlasova, CNN

El organismo de control nuclear de la ONU informó que se están realizando trabajos para restaurar la energía en la planta nuclear de Zaporiyia (ZNPP) tras el establecimiento de raras “zonas de alto el fuego”.

La planta ha estado sin energía de la red eléctrica durante cuatro semanas, el apagón más largo desde que comenzó la guerra.

“Se han iniciado los trabajos para reparar las líneas eléctricas externas dañadas hacia la ZNPP (planta nuclear de Zaporiyia) tras cuatro semanas de interrupción, luego del establecimiento de zonas locales de alto el fuego para permitir que los trabajos avancen”, dijo el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en una publicación en redes sociales el sábado.

“La restauración de la energía externa es crucial para la seguridad nuclear. Ambas partes colaboraron constructivamente con el OIEA para permitir que el complejo plan de reparación avanzara”, añadió.

Aparte de los intercambios regulares de prisioneros, los combates en Ucrania rara vez han disminuido en los tres años de conflicto.

Ninguna de las partes confirmó la tregua local, pero el Ministerio de Energía de Ucrania informó que especialistas ucranianos trabajaban el sábado para restaurar las líneas eléctricas, en la que es la ronda número 42 de reparaciones desde la invasión a gran escala de Rusia.

“La única razón de los riesgos sin precedentes y la amenaza de un incidente de radiación en Europa es la agresión militar rusa, la ocupación de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia y el bombardeo sistemático de la infraestructura energética de Ucrania”, dijo el ministerio en una publicación en Telegram.

La planta de energía, controlada por Rusia, dijo en Telegram que el personal estaba realizando trabajos de restauración y agregó que el Ministerio de Defensa ruso desempeñaba un “papel clave” para garantizar que “el trabajo pueda realizarse en una zona bajo bombardeo activo de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

“Sin las garantías de seguridad proporcionadas por los militares, el trabajo de los ingenieros eléctricos sería imposible”, decía la publicación.

La planta nuclear de Zaporiyia perdió la conexión con su única línea eléctrica restante el mes pasado, lo que obligó a la planta a funcionar con generadores diésel de emergencia durante más de 20 días, informó el OIEA.

Ambas partes se acusaron mutuamente por el corte. El vicecanciller ucraniano Andrii Sybiha acusó a Rusia de cortar “intencionalmente” el suministro eléctrico a la planta nuclear para probar la reconexión con la red rusa. Rusia dijo que el apagón fue causado por bombardeos ucranianos.

El apagón en la planta, ocupada por fuerzas rusas desde los primeros días de la guerra, marcó la décima vez que el sitio perdió conexión con la red desde el inicio del conflicto, según el OIEA.

Rusia ha seguido atacando la infraestructura energética de Ucrania. Hace dos semanas, un ataque ruso a una subestación energética ucraniana en la ciudad de Slavutych provocó un apagón de más de tres horas en la antigua central nuclear de Chernóbil.

Zelensky acusó a Moscú de un “ataque deliberado” que involucró “más de 20 drones”, afirmando que “los rusos no podían desconocer que atacar instalaciones en Slavutych tendría tales consecuencias para Chernóbil”.

