Trump anuncia que pondrá fin a los subsidios a Colombia

El presidente Donald Trump anunció este domingo que cancelará todos los pagos y subsidios de Estados Unidos a Colombia, lo que marca una escalada dramática en su disputa con el presidente colombiano Gustavo Petro.

Trump dijo en una publicación en redes sociales que Petro “no hace nada para detener” la producción de drogas en su país, “a pesar de los pagos y subsidios a gran escala por parte de EE.UU., que no son más que una estafa a largo plazo contra Estados Unidos”.

“A PARTIR DE HOY, ESTOS PAGOS, O CUALQUIER OTRA FORMA DE PAGO O SUBSIDIO, YA NO SE REALIZARÁN A COLOMBIA”, dijo el presidente.

Trump advirtió a Petro que “más le vale cerrar esos campos de exterminio”, refiriéndose a las zonas donde se produce droga, “o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de forma amable”.

Los dos líderes han chocado en temas como la migración y el narcotráfico, más recientemente cuando Petro acusó a Estados Unidos de asesinar a un ciudadano colombiano inocente durante uno de los recientes operativos del Gobierno de Trump en el Caribe. Y el mes pasado, Estados Unidos revocó la visa de Petro después de que él llamara públicamente a los militares estadounidenses a desobedecer a Trump durante una visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Este domingo, Trump atacó personalmente a Petro y lo describió como un “líder del narcotráfico ilegal” con “una boca irrespetuosa”.

