Bombardero estadounidense B-1 vuela cerca de la costa venezolana en la más reciente demostración de fuerza

Un bombardero estadounidense B-1 Lancer voló cerca de la costa de Venezuela este jueves, en la más reciente demostración de fuerza de Estados Unidos en medio del aumento de tensiones entre ambos países.

La aeronave apareció primero en los paneles de seguimiento de vuelos al suroeste del área de Dallas-Fort Worth alrededor de las 4:30 a.m., hora del jueves. En su punto más cercano, estuvo a poco más de 80 kilómetros de la costa venezolana.

Unas nueve horas después, datos de vuelos de fuente abierta mostraron que el bombardero reapareció durante unos 15 minutos dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR, por sus siglas en inglés) de Maiquetía en Venezuela, un área donde el control de tráfico aéreo es proporcionado por las autoridades venezolanas.

Sin embargo, no estaba claro de inmediato si el avión —que fue acompañado por otra aeronave durante su aparición en el FIR— ingresó al espacio aéreo venezolano.

El B-1 es un bombardero pesado supersónico que puede llevar 34.000 kilos de armamento, incluyendo nuclear, a larga distancia, de acuerdo con datos de la Fuerzas Aérea estadounidense. Junto al B-52 y el B-2 Spirit, utilizado este año en el ataque a Irán, es uno de los tres bombarderos estratégicos con los que cuenta Estados Unidos.

El vuelo ocurre en medio del aumento de tensiones tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe, en lo que Washington afirma es parte de una campaña antidrogas, pero que Caracas teme sea una tapadera para un cambio de Gobierno.

En las últimas semanas, Estados Unidos ha realizado varios ataques letales a barcos frente a la costa caribeña que, según afirma, traficaban narcóticos, mientras que el presidente Donald Trump ha dicho que considera una acción militar dentro del país.

El miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su país tiene 5.000 misiles antiaéreos Igla-S de fabricación rusa en “posiciones clave de defensa aérea”.

Los misiles son sistemas de corto alcance y baja altitud que pueden derribar objetivos aéreos pequeños como misiles de crucero, drones y aviones que vuelan bajo. Si bien los B-1 pueden volar a altitudes de hasta 18.000 metros, también pueden operar a solo 60 metros sobre el suelo.

CNN solicitó comentarios al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En tanto la semana pasada dos bombarderos B-52H de la Fuerza Aérea de EE.UU. volaron a 86 kilómetros de la isla vezolana La Orchila.

