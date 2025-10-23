Cierre del Gobierno: Partido Republicano presiona a demócratas con votación para pagar a “trabajadores esenciales”

Por Sarah Ferris, Manu Raju y Morgan Rimmer, CNN

Los líderes republicanos del Senado están reestructurando su estrategia mientras buscan nuevas maneras de presionar a los demócratas para que pongan fin a un estancamiento de tres semanas sobre la financiación del Gobierno, esta vez con una votación que mantendría el flujo de pagos a los trabajadores “esenciales”.

Sin embargo, se espera que los demócratas rechacen ampliamente la medida, lo que impide al Congreso resolver lo que ya es el segundo cierre gubernamental más largo de la historia.

El Senado votará este jueves sobre un proyecto de ley que exigiría al Gobierno pagar a los trabajadores considerados esenciales y obligados a trabajar durante el lapso —incluidos los miembros del ejército estadounidense, la patrulla fronteriza y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA)— con cargo a las arcas del Departamento del Tesoro durante el cierre. Esa votación se produce un día antes de que millones de trabajadores federales no reciban su primer salario completo, y su objetivo es causar el máximo sufrimiento político a los demócratas en el día 23 del impasse político.

Sin embargo, los demócratas afirman oponerse a cualquier proyecto de ley que no pague a todos los trabajadores federales y, en su lugar, propondrán una contramedida este jueves que garantizaría que los trabajadores en licencia también reciban su salario. No está claro si la medida se someterá a votación, aunque incluso si lo hace, fracasaría porque necesita 60 votos para avanzar. Es probable que la medida del Partido Republicano tampoco alcance ese umbral de 60 votos.

“No me gusta el proyecto de ley porque le da al presidente la capacidad de decidir quién es esencial y quién no. Y lo que vemos es que lo está utilizando de forma política y punitiva”, dijo el senador Tim Kaine, quien representa a un gran contingente de trabajadores federales que viven en Virginia. “‘Vamos a cancelar programas demócratas. Vamos a enviar tropas a ciudades demócratas’. Usaría este poder discrecional para castigar a algunos y recompensar a otros”.

“Queremos pagar a todos los empleados federales”, declaró el senador Bernie Sanders a CNN esta semana. El senador Andy Kim, de Nueva Jersey y exasesor civil del Departamento de Estado, también expresó su profunda preocupación por el proyecto de ley.

“Fui funcionario. Me preocupo mucho por ellos, pero no se puede elegir solo a unos pocos, y no a todos, especialmente si Trump toma la decisión”, dijo Kim. “Todos merecen un sueldo”.

Los líderes republicanos, incluido el líder de la mayoría del Senado, John Thune, se han opuesto firmemente a la iniciativa demócrata de incluir también a los empleados federales en licencia, quienes actualmente no reciben sus sueldos, pero recibirán sus salarios atrasados ​​una vez que finalice el cierre.

“Si están dispuestos a pagar a todos los empleados federales, ¿por qué no reabren el Gobierno?”, preguntó el senador republicano Markwayne Mullin a los demócratas esta semana, argumentando que sus colegas podrían garantizar el pago a todos los empleados federales si votaran a favor del proyecto de ley provisional republicano para financiar el gobierno hasta el 21 de noviembre.

Sin embargo, el senador republicano Tommy Tuberville advirtió que encontrar una manera de seguir pagando a los empleados federales en medio del impasse en el Capitolio aliviaría la presión sobre los legisladores para negociar una solución.

Cuando CNN le preguntó sobre el deseo de los demócratas de un proyecto de ley para mantener el flujo de pagos a todos los empleados federales, incluyendo a aquellos que han sido suspendidos, en lugar de hacerlos esperar para recibir sus pagos atrasados, Tuberville respondió: “Bueno, a eso se le llama cierre. O sea, (si) se empieza a pagar a todos luego no hay presión sobre nadie de ninguna de las partes”.

El Congreso, dijo, debería dejar el asunto “como está”, añadiendo que se debería pagar a los militares y a las fuerzas del orden durante el cierre, y “a todos los demás, que los suspendan”.

El senador Ron Johnson, de Wisconsin, dijo que no había tenido conversaciones recientes con los demócratas sobre su postura respecto a su proyecto de ley, que redactó junto con el Senador Todd Young de Indiana.

“Ya veremos qué hacen. O sea, deberían simplemente abrir el Gobierno”, dijo Johnson. Si se oponen, añadió, “espero que los votantes les exijan cuentas”.

