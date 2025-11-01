Policía antiterrorista investiga apuñalamiento en tren del Reino Unido que dejó 10 heridos

Por Jonny Hallam, Todd Symons y James Legge, CNN

La policía antiterrorista investiga un ataque con cuchillo en un tren en Inglaterra que dejó 10 personas heridas, la mayoría de ellas con lesiones potencialmente mortales.

Agentes de la Policía de Transporte británica (BTP) informó la noche de este sábado que el ataque fue declarado “un incidente grave” y que “la Policía Antiterrorista está apoyando nuestra investigación”.

Dos personas han sido arrestadas en relación con el ataque, cerca de la ciudad de Huntingdon, en Cambridgeshire, Inglaterra.

“Diez personas han sido trasladadas al hospital, nueve de ellas presentan lesiones que ponen en peligro su vida. Una está siendo tratada por lesiones que no ponen en peligro su vida. No se han registrado fallecidos”, indicó un comunicado policial.

La policía fue alertada a las 7:42 p.m., hora local, tras el reporte del ataque en el servicio que cubría la ruta entre Doncaster, en el norte del país, y la estación de King’s Cross de Londres.

Testigos describieron haber visto a un hombre con un cuchillo grande durante el ataque.

Agentes armados fueron desplegados en la estación de Huntingdon, donde el tren hizo una parada no programada y las dos personas fueron arrestadas, según la policía.

Un testigo que viajaba en el tren dijo que vio a una víctima “extremadamente ensangrentada”. El hombre, que se identificó como Gavin, contó a Sky News que creía haber visto cómo le aplicaban una descarga eléctrica con una pistola Taser a un sospechoso antes de detenerlo.

Dijo que mientras la policía se acercaba a él, empezaron a gritarle: “¡al suelo, al suelo!”

“Él entonces estaba blandiendo un cuchillo, bastante grande, y luego lo detuvieron”, relató el testigo.

“Creo que fue una pistola Taser la que finalmente lo derribó”, dijo.

Un video compartido en redes sociales del momento inmediato tras el incidente mostró decenas de vehículos policiales y de emergencia con luces azules intermitentes concentrados fuera de la estación de Huntingdon. En uno de los videos se vio a agentes de policía armados corriendo por un andén de la estación hacia la parte delantera de un tren detenido de LNER.

El superintendente jefe de la Policía de Transporte Británica, Chris Casey, lo calificó de “incidente impactante” y expresó su solidaridad con los heridos y sus familias.

“Estamos llevando a cabo una investigación urgente para esclarecer lo sucedido, y podría tomar algún tiempo antes de que podamos confirmar algo más”, declaró. “En esta etapa inicial, no sería apropiado especular sobre las causas del incidente”.

Los servicios de emergencia informaron que habían movilizado una respuesta a gran escala al ataque con arma blanca, incluyendo el envío de varios helicópteros ambulancia.

En un comunicado en X, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra indicó que había enviado “numerosas ambulancias, comandantes tácticos, nuestro Equipo de Respuesta a Áreas Peligrosas y equipos de atención crítica”, incluidos helicópteros ambulancia de diversas jurisdicciones regionales.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el incidente de “profundamente preocupante”.

“Mis pensamientos están con todos los afectados, y mi agradecimiento es para los servicios de emergencia por su respuesta. Cualquier persona en la zona debe seguir las indicaciones de la policía”, expresó en X.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo estar “profundamente apenada al enterarse de los apuñalamientos” y que “sus pensamientos están con todos los afectados”.

Mahmood señaló que está recibiendo actualizaciones regulares sobre la investigación y pidió a la gente evitar “especulaciones en esta etapa inicial” sobre las causas de los apuñalamientos.

La empresa ferroviaria que opera los trenes en la línea principal de la costa este, London North Eastern Railway (LNER), señaló en un comunicado en X que estaba “experimentando una gran interrupción en toda la ruta de LNER”.

“Los servicios de emergencia están gestionando un incidente en la estación de Huntingdon; todas las vías están bloqueadas,” añadió LNER.

“Nuestro consejo es ‘No Viajes’. Por favor, posponga su viaje si puede”, dijo la empresa.

La East Coast Main Line es una de las rutas ferroviarias más transitadas e importantes del Reino Unido. Conecta ciudades principales, y va desde London King’s Cross a Edinburgh Waverley en Escocia.

