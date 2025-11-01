Detienen a ocho personas y decomisan 250.000 litros de combustible presuntamente comercializado de forma ilegal en Veracruz

Por Mauricio Torres, CNN en Español

Autoridades federales de México detuvieron a ocho personas y decomisaron 250.000 litros de combustible que presuntamente eran comercializados de forma ilegal y que fueron localizados en el municipio de Perote, en el estado de Veracruz, al este del país, informó este sábado el gabinete de seguridad.

Los arrestos y el decomiso se llevaron a cabo después de que varias instituciones detectaron que una empresa de manejo de residuos peligrosos presuntamente era usada como “fachada” para almacenar y vender estos hidrocarburos, dijo el gabinete de seguridad en un comunicado.

CNN busca saber si los detenidos cuentan con representación legal, de qué delitos se les acusa y cómo se declaran.

En el operativo participaron las secretarías de Seguridad federal, Marina y Defensa, así como personal de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la estatal Petróleos Mexicanos, dijo el gabinete de seguridad.

Agregó que el combustible decomisado representa una afectación económica para la delincuencia organizada equivalente a unos US$ 13 millones (más de 247 millones de pesos mexicanos).

Junto con el hidrocarburo, se decomisaron 12 pipas de diferentes capacidades, un inmueble, dispositivos electrónicos y documentación, según el gabinete de seguridad.

La realización de este operativo se da a conocer casi dos meses después de que autoridades de México informaron sobre el arresto de 14 personas —incluidas marinos, exfuncionarios aduanales y empresarios— presuntamente vinculadas con el tráfico de combustibles. Esos arrestos se produjeron luego de un decomiso en marzo de 10 millones de litros de hidrocarburos en el estado de Tamaulipas, colindante con Veracruz.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo el 1 de octubre de 2024, dice que una de sus prioridades en materia de seguridad y combate a la corrupción es enfrentar las distintas variantes del robo de combustibles, una actividad también conocida como huachicol.

